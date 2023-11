Drohen jetzt Bahn-Streiks bis Weihnachten?

„Die Menschen in der heutigen Zeit legen viel mehr Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben“, sagt Weselsky im RTL/ntv-Interview. Deswegen will der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer runter mit den Stunden. 35 statt 38 Wochenstunden sollen die Bahner arbeiten, wenn es nach ihm geht. So will er die Jobs bei der Bahn attraktiver und moderner machen und mehr Bewerber anlocken.

