Es beginnt mit einem Selfie inklusive Beschwerde-Post von Beatrix von Storch: „Die Bahn kann wirklich NUR NOCH WOKE: 25 Minuten verspätete Abfahrt. Nach 3 Minuten Fahrt Durchsage: wir müssen nach dem nächsten Halt noch eine Drehfahrt machen - zusätzlich 15 Minuten. Wie ganz Deutschland: nix mehr auf die Kette kriegen, aber im rosa Tütü mächtig viel Regenbogen-Haltung zeigen.“

Ihren Frust lässt die Politikerin also nicht am vernachlässigten Bahnsystem aus – sondern an dem Regenbogen, der den ICE schmückt. Das Unternehmen zeigt schon eine Zeit lang die Regenbogenflagge an einigen ICEs und möchte damit Vielfalt supporten. Für Beatrix von Storch sind die bunten Streifen jedenfalls Grund genug, um ihrem Ärger Luft zu machen.

