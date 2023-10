Die Deutschen lieben ihr Bargeld - aber hat es bei uns eine Zukunft?

„Länder wie Schweden sind insgesamt bei der Digitalisierung viel weiter als wir in Deutschland. Dazu zählt letztlich auch das Bezahlverhalten“, sagt RTL-Digitalexpertin Frauke Holzmeier. Mit Bargeld werde laut schwedischer Zentralbank nur bei acht Prozent der Einkäufe bezahlt, so Burkhard Balz, Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank. Das schwedische Konzept sei aber auch nicht einfach so auf Deutschland übertragbar: Dort seien unter anderem viele Geldautomaten geschlossen und damit der Zugang zu Bargeld erschwert worden.

Wird das Bargeld in Schweden dann bald ganz abgeschafft? Dieses Gerücht gab es mal, soweit werde es dann aber doch nicht gehen, sagt Frauke Holzmeier. Das bestätigt auch Burkhard Balz: Ein Gesetz soll die großen Geschäftsbanken in Schweden sogar zum Angebot von Bargeld verpflichten.

Während in Deutschland die Sicherheit und der Datenschutz die wichtigste Rolle bei der Bezahlmethode spielt, steht bei den Schweden ein hoher Komfort an erster Stelle. Einfaches, schnelles und reibungsloses Bezahlen bevorzugen die Schweden an den Kassen und bei Überweisungen, so eine Studie des schwedischen Technologieunternehmens Fidesmo aus dem Jahr 2022.