Das Wasser steigt ihr bis zum Knöchel! Frau lässt sich während Regenschauer Nägel machen

Schönheit hat seinen Preis – und manchmal muss man für sie auch nass werden! Diese Thailänderin wurde von ihrer Freundin in den Nagelsalon eingeladen, als es plötzlich zu starken Regenfällen kam. Die beiden Frauen hatten keine Möglichkeit, trocken in einen anderen Laden zu kommen, weshalb sie einfach im Pavillon am Straßenrand blieben – und die Maniküre weiterging! Im Video sehen Sie den abenteuerlichen Nagel-Anstrich und wie gelassen die Dame dabei bleibt.(mas)