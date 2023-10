Im Interview mit der Zeit offenbarte Drosten nun nämlich: „Zum Selbstschutz würde ich keine Maske tragen.“ Er sei dreimal geimpft und zweimal infiziert gewesen, erklärt der Virologe, und er sei noch nicht in dem Alter, in dem er an ein erhöhtes Risiko denken müsse. Nur eine Ausnahme macht er: „Falls noch mal eine Maskenpflicht käme, was ich nicht erwarte, wäre ich natürlich dabei.“

Und auch von einem Corona-Booster sieht Drosten aktuell ab. „Ich bin gesund und für meine Altersgruppe gibt es keine Stiko-Empfehlung“, sagt er deutlich gegenüber der Zeit.