Seit über zweieinhalb Jahren ist das Coronavirus aus unserem alltäglichen Leben kaum noch wegzudenken. Auch wenn Maßnahmen zur Eindämmung größtenteils weggefallen sind, grassiert Covid-19 noch immer. Das Tückische seit jeher: Die Symptome des Subtyps Omikron – besonders BA.4 und BA.5 – ähneln ziemlich deutlich denen einer Erkältung. „Man kann sie kaum von denen unterscheiden, die bei einem grippalen Infekt auftreten“, so Dr. Specht.

Das liege daran, dass sich das Coronavirus – und damit auch die verschiedenen Varianten – immer mehr in Richtung Erkältungsvirus entwickeln würde. „Insofern gleichen sich da auch die Symptome an. Aber das ist gut! Dass Corona zum Erkältungsvirus wird, ist das Beste, was uns passieren kann“, erklärt der Mediziner.

Zu den gängigsten Symptomen zählen nach wie vor folgende Beschwerden:

Abgeschlagenheit, Müdigkeit

Gliederschmerzen, Rückenschmerzen

Halsschmerzen

Schnupfen (inklusive Niesen) und Husten

Kopfschmerzen

Was jedoch nicht bedeutet, dass es nur diese Krankheitsmerkmale sind, die auftreten. Auch Appetitlosigkeit, Magen-Darm-Beschwerden, Fieber und Nachtschweiß können ein Zeichen für eine Corona-Erkrankung sein, ebenso der Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns.

Die Eris-Mutation brachte zudem völlig neue Symptome mit sich, etwa

Entzündungen im Hals

juckende oder gerötete Augen

rote und wunde Finger oder Zehen

Schwellungen oder Geschwüre im Mund oder auf der Zunge.

Und weiterhin wichtig: „Manche Menschen wiederum haben gar nichts.“