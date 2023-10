Er richtet das Wort an seine Anwältin Regina Rick, die in der Nähe steht. „Sie ist die Beste“, sagt er. Sie sammelte Geld, gab damit neue Gutachten in Auftrag. „Dass Privatleute für die Fehler so einer Justiz geradestehen müssen, das ist doch ein Unding. Da haben Schüler 30 Euro von ihrem Taschengeld sich abgeknapst um diese Gutachten bezahlen zu können“, erklärt Rick am Freitag.

Und auch Genditzkis Familie ist bei ihm, Frau und Kinder, einige sind für diesen Tag aus Mecklenburg-Vorpommern nach München angereist.

Lesen Sie auch: Genditzki verpasst das Aufwachsen seiner Kinder - "Das ist mir alles genommen worden"

Eine Reporterin fragt, was der Freispruch mit ihm mache. „Das macht erstmal gar nichts mit mir“, stellt er klar. Er habe in der Nacht vor dem Urteil schlecht geschlafen, obwohl er ein gutes Gefühl gehabt habe. Dann gewährt er doch noch einen Einblick in seine Gemütslage: „Ich kann das noch nicht begreifen. Und das werde ich morgen noch nicht begreifen und übermorgen auch nicht.“

Lesen Sie auch: Ein Mord, den es nie gab: Manfred Genditzki über sein Leben nach über 13 Jahren Gefängnis

Seine gefasste Reaktion im Gerichtssaal kommentiert er so: „Das nennt man Schockstarre.“ Dann geht er mit seiner Familie davon. In die Freiheit, auf die er so lange gewartet und für die er so lange gekämpft hat.