„Jetzt ist es so weit Herr Genditzki, jetzt haben sie den Urteilstenor, auf den sie über 13 Jahre lang gewartet haben“, sagte Richterin Elisabeth Ehrl am Schlusstag des Prozesses.

Genditzkis Töchter und seine Schwestern brachen nach dem Urteil in Tränen aus, lagen sich weinend in den Armen. Der Freigesprochene selbst „wirkt, als könne er es nicht glauben“, berichtet RTL-Reporterin Monika Krause aus dem Gerichtssaal..

Der Fall beschäftigt die bayrische Justiz seit Jahren. Es geht um den Tod einer alten Frau in einer Badewanne im oberbayerischen Rottach-Egern. Bis heute ist ungeklärt, ob es überhaupt ein Verbrechen gab oder die Dame nicht vielmehr durch einen tragischen Unfall ums Leben kam.

Der heute 63-jährige Genditzki war Hausmeister in der Wohnanlage der Getöteten. 2010 verurteilte ihn das Landgericht München zu lebenslanger Haft. Nach Überzeugung des Schwurgerichts hatte er die Seniorin im Oktober 2008 in deren Wohnung nach einem Streit auf den Kopf geschlagen und dann in der Badewanne ertränkt. Manfred Genditzki hat diese Vorwürfe immer bestritten.

Seine Anwältin Regina Rick sammelt Geld, gibt damit neue Gutachten in Auftrag. Und die erklären alles ganz anders: Mit großer Wahrscheinlichkeit sei die Seniorin selbst in ihre volle Badewanne gestürzt, sagen sie. „Dass Privatleute für die Fehler so einer Justiz geradestehen müssen, das ist doch ein Unding. Da haben Schüler 30 Euro von ihrem Taschengeld sich abgeknapst um diese Gutachten bezahlen zu können“, erklärt Rick am Freitag. Mit Erfolg.

Denn der Tatablauf hat sich nach Ansicht des Gerichts nicht bestätigt. Die alte Dame neigte zu Stürzen, so die Richterin. Für sie steht fest: Die Frau ist durch einen Unfall ums Leben gekommen! „Es gibt keine Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt“ sagte sie.