In der mittlerweile dritten Hauptverhandlung um den sogenannten „Badewannen-Mord“ von Rottach-Egern fordert die Staatsanwaltschaft in ihrem Schlussvortrag, den Angeklagten freizusprechen. Außerdem soll Genditzki finanziell entschädigt werden für die Zeit, die er in Untersuchungs- und Strafhaft verbrachte – ganze 4912 Tage.

In seinem Plädoyer betonte der Staatsanwalt, dass es nicht um die Frage gehe, ob Genditzki wirklich der Täter war, sondern ob „überhaupt eine Tat stattgefunden“ hat. Anders als in den ersten beiden Prozessen wäre man heute dank neuer Technologien auf einem ganz anderen Wissensstand. Heute weiß man, dass ein Sturzgeschehen als sehr wahrscheinlich gilt.