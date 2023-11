Denn der 20-Jährige, der eine Badehose und Badelatschen getragen hat, hat vorher noch an der Playa de Palma feiert, zeigen Überwachungskameras. Nur kurze Zeit später liegt er auf Fahrbahn – „diese Distanz war unmöglich in drei Minuten zu schaffen“, sagt der Chefermittler knapp ein Jahr nach dem vermeintlichen Unfall im RTL-Interview. Also überprüft die Polizei weitere Kameraaufnahmen, die zeigen, dass der Urlauber kurz vor seinem Tod in einen weißen Lieferwagen gestiegen ist.

Daraufhin sucht die Polizei Mallorca nach dem weißen Lieferwagen. Knapp 100.000 Transporter müssen die Ermittler ausfindig machen, um die drei Spanier zu finden. Der Fahrzeugbesitzer ist inzwischen wieder freigelassen, er hatte offenbar keine Ahnung, was die Täter mit seinem Wagen gemacht haben. Die zwei übrigen Männer, Spanier im Alter von 36 und 44 Jahren, müssen sich vor Gericht verantworten. Doch was genau mit Tim V. passiert ist, bleibt weiter ungewiss. (jsi)