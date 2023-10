Nach dem vermeintlichen Unfall von Tim V. findet die Polizei heraus, dass der deutsche Tourist vor seinem Tod an der Playa de Palma feiert. Nur kurze Zeit später liegt er bewusstlos auf der Straße – „diese Distanz war unmöglich in drei Minuten zu schaffen“, sagt der Chefermittler im RTL-Interview. Also prüft die Polizei weitere Kameras: Auf dem Rückweg vom Strand zum Hotel steigt er in einen weißen Lieferwagen. Die Polizei sucht nach der Nadel im Heuhaufen.

In ihrer Mitteilung schreibt die Nationalpolizei: „Es war äußerst schwierig, da die Agenten etwa 100.000 Lieferwagen ausfindig machen mussten und die Nummernschilder aller Fahrzeuge beschaffen mussten, die in Zusammenarbeit mit der Verkehrsdirektion der Provinz mit mehr als zehn Millionen auf Mallorca zugelassenen Fahrzeugen verglichen wurden.“