Gegen 13 Uhr kommt es in der Maschine kurz vor Mallorca zu dem dramatischen Zwischenfall. Das berichtet die spanische Zeitung Cronica Balear. Sofort informiert der Pilot den Kontrollturm am Flughafen Palma, um die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Gemeinsam entscheiden sie: Zwischenlandung auf Mallorca!

Als das Flugzeug am Flughafen in Son Sant Joan landet, können Notärzte nur noch den Tod des Passagiers feststellen. Es soll sich bei ihm um einen 67-jährigen Portugiesen handeln. Die spanische Zivilpolizei transportiert den Leichnam anschließend aus dem Flieger, doch dafür müssen auch alle anderen Passagiere raus. Sie werden in ein Terminal gebracht – und müssen dort fast vier Stunden warten. Die Situation sei „sehr beklagenswert“ gewesen, da sie im Terminal wie „eingesperrt“ gewesen seien, berichten Passagiere Cronica Balear. Nicht mal Trinkwasser habe es gegeben.