📱 Kurz gesagt: Für Kinder, die 2026 spielerisch eine Fremdsprache lernen sollen, gehören Duolingo, LingoDeer, Mondly, Memrise, Lingopie, Babbel, Beelinguapp und Quizlet zu den empfehlenswertesten Apps. Unten erfährst du, welche App zu welchem Alter, Lerntyp und Budget passt.

Dein Sohn oder deine Tochter soll Englisch üben, aber sobald das Schulbuch aufgeschlagen wird, ist die Motivation im Keller? Damit bist du nicht allein. Der Trick liegt darin, Fremdsprachen so zu verpacken, dass Kinder gar nicht merken, dass sie gerade lernen – genau hier setzen Sprachlern-Apps für Kinder an.

Statt grauer Vokabellisten gibt es bunte Level, kleine Erfolgserlebnisse und Geschichten zum Mitfiebern. Wir haben acht Apps genauer angeschaut, die 2026 besonders häufig empfohlen werden, und verraten dir, wo die Stärken und Schwächen jeder einzelnen liegen.

Sprachlern-Apps für Kinder im Überblick: Unsere Top 8

Egal, ob eine Englisch lernen App für Kinder gesucht wird oder eine App, die gleich mehrere Sprachen abdeckt: Die Auswahl entscheidet darüber, ob dein Kind dranbleibt oder die App nach zwei Tagen wieder löscht. Manche Eltern legen Wert auf spielerischen, druckfreien Zugang zu Fremdsprachen.

Andere wünschen sich gezielte Unterstützung für die Schule oder wollen die Bildschirmzeit wenigstens sinnvoll nutzen. Für jedes dieser Ziele findest du in der folgenden Übersicht die passende beste Kinder-Sprachapp.

Die Tabelle zeigt dir auf einen Blick, welche Sprachen jede App abdeckt und was sie besonders macht – von kostenlosen Basisversionen bis zu Premium-Funktionen.

Sprachlern-App Verfügbare Sprachen Besonderheit Duolingo 42 Sprachen Kostenlose Basisversion, Gamification, Familienabo LingoDeer 15 Sprachen Fundierte Grammatikvermittlung, stark bei Japanisch & Koreanisch Mondly 40+ Sprachen AR-Funktion, KI-Chatbot, eigener Kindermodus Memrise 35 Sprachen Videoclips mit Muttersprachlern, Spaced Repetition Lingopie 15 Sprachen Sprachenlernen über Serien, interaktive Untertitel Babbel 14 Sprachen Von Experten entwickelte Kurse, Familienabo Beelinguapp 23 Sprachen Zweisprachige Geschichten, Vorlesefunktion Quizlet praktisch alle Sprachen Lernkarten & Lernspiele, sehr günstig, schulnah

1. Duolingo

Kaum eine Sprachlern-App für Kinder ist so bekannt wie Duolingo – die grüne Eule kennt inzwischen fast jedes Schulkind. Der Erfolg beruht auf konsequenter Gamification: Streaks, Level und kleine Belohnungen sorgen für Motivation, die an ein gut gemachtes Handyspiel erinnert.

Duolingo deckt 42 Sprachen ab, von Englisch und Spanisch bis Japanisch. Die einzelnen Lektionen dauern nur 5 bis 10 Minuten – ideal für die kurze Konzentrationsspanne jüngerer Kinder und locker zwischen Hausaufgaben und Abendessen unterzubringen. Die Grundversion kostet keinen Cent.

Wer Werbung und limitierte Herzen loswerden will, bucht das Super-Duolingo-Familienabo ab rund 10,25 Euro im Monat für bis zu sechs Nutzer. Für ältere Kinder gibt es zusätzlich Duolingo Max mit KI-gestütztem Konversationstraining, das jüngere Kinder aber schnell überfordern kann.

Methodisch setzt die App auf Spaced Repetition: Vokabeln tauchen in immer neuen Sätzen wieder auf, bis sie sitzen. Für das Englisch lernen bei Kindern ist das ein bewährter Ansatz, weil wiederholter Kontakt mit Wörtern das Gedächtnis nachhaltig prägt.

Ein Wermutstropfen: Grammatik wird kaum systematisch erklärt, Duolingo vermittelt eher Wortschatz und einfache Satzmuster. Für Kinder, die gezielt Grammatikregeln für die Schule brauchen, taugt die App eher als Ergänzung denn als Hauptquelle.

Design und Bedienung sind kindgerecht gestaltet, mit freundlichen Figuren und klaren Ansagen von Muttersprachlern – ein Pluspunkt für die Aussprache von Beginn an. Die App läuft zuverlässig auf iOS und Android.

Duolingo eignet sich am besten für: Kinder ab 6 Jahren, die kostenlos und ohne Druck erste Fremdsprachenkontakte sammeln möchten.

2. LingoDeer

Wenn es um Asiatische Sprachen wie Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch geht, sticht LingoDeer unter den Kinder-Apps klar heraus. Während viele Konkurrenten hier schwächeln, führt LingoDeer Kinder mit linguistisch fundierten Kursen Schritt für Schritt durch Schriftsysteme wie Hiragana oder Hangul.

LingoDeer bietet insgesamt 15 Sprachen an, darunter auch Klassiker wie Spanisch, Französisch oder Deutsch. Anders als reine Gamification-Apps erklärt LingoDeer Grammatik anschaulich und kindgerecht, statt sie einfach vorauszusetzen – ein klarer Vorteil für nachhaltigeres Lernen.

Preislich bewegt sich die App im fairen Rahmen: 49,99 Euro pro Jahr oder einmalig 79,99 Euro für den Lifetime-Zugang. Eine kostenlose Testversion erlaubt vorab einen Blick in Aufbau und Inhalte.

Farbenfroh, aber nicht überladen – so lässt sich das Design von LingoDeer zusammenfassen. Lektionen bauen logisch aufeinander auf, sodass Kinder jederzeit wissen, wo sie im Lernpfad stehen. Dieses klare Fortschrittsgefühl motiviert besonders Grundschulkinder.

Im separaten Bereich LingoDeer Plus lassen sich Minispiele und Quizze nutzen, um Gelerntes spielerisch zu festigen, ohne dass es sich nach zusätzlicher Lernarbeit anfühlt. Im Vergleich zu Duolingo setzt LingoDeer weniger auf tägliche Streaks und mehr auf strukturierten Aufbau.

LingoDeer eignet sich am besten für: Kinder ab 7 Jahren mit Interesse an Asiatischen Sprachen oder für alle, die einen didaktisch fundierten Einstieg in eine neue Sprache suchen.

3. Mondly

Mondly zählt zu den technisch ausgefeiltesten Sprachlern-Apps für Kinder. Augmented Reality, ein KI-Chatbot und der eigene Kindermodus Mondly Kids machen aus dem Vokabeltraining ein kleines Erlebnis – etwa wenn ein virtuelles Fabelwesen mitten im Wohnzimmer auftaucht, um Wörter zu üben.

Mit über 40 verfügbaren Sprachen gehört Mondly zu den Apps mit der größten Auswahl überhaupt. Der Kindermodus richtet sich an 5- bis 12-Jährige und bietet vereinfachte Lektionen zu kindgerechten Themen wie Tieren, Farben oder Zahlen.

Besonders stark ist die App beim Aussprachetraining: Eine KI-Spracherkennung gibt sofort Rückmeldung, ob die Aussprache stimmt – wertvoll, weil sich falsche Aussprachegewohnheiten sonst früh festsetzen können.

Preislich reicht die Spanne von einem Monatsabo für 12,99 Euro über ein 12-Monats-Abo ab rund 62,32 Euro bis zum Lifetime-Zugang für etwa 100 Euro, je nach aktueller Aktion. Regelmäßige Rabatte von bis zu 70 Prozent sind bei Mondly keine Seltenheit.

Statt reinem Vokabeltraining stehen bei Mondly realistische Gesprächssituationen im Fokus – etwa beim Einkaufen oder im Restaurant. Das bringt Kinder näher an echte Kommunikation heran als klassisches Karteikarten-Pauken.

Die App funktioniert auf iOS, Android und im Browser. Nur der AR-Modus stößt auf älteren Geräten gelegentlich an Grenzen – auf aktuellen Smartphones oder Tablets läuft alles flüssig.

Mondly eignet sich am besten für: Technikaffine Kinder von 5 bis 12 Jahren, die über KI-Dialoge und Augmented Reality lernen und dabei besonderen Wert auf richtige Aussprache legen.

4. Memrise

Memrise setzt auf einen einfachen, aber wirkungsvollen Trick: kurze Videoclips mit Muttersprachlern statt steriler Sprachausgabe. So hören Kinder von Anfang an, wie eine Sprache im Alltag tatsächlich klingt – Betonung, Sprechtempo und Umgangssprache inklusive.

Memrise deckt 35 Sprachen ab und arbeitet konsequent mit Spaced Repetition: Vokabeln werden genau dann wiederholt, wenn sie sonst in Vergessenheit geraten würden. Dieser wissenschaftlich belegte Ansatz passt gut zum sich noch entwickelnden Gedächtnis von Kindern.

Das Jahresabo liegt bei 69,99 Euro, der Lifetime-Zugang bei rund 254,99 Euro, oft aber deutlich günstiger bei Rabattaktionen. Eine kostenlose Version mit eingeschränktem Umfang steht ebenfalls zur Verfügung.

Die Lerneinheiten wechseln bewusst häufig zwischen Tipp-Übungen, Multiple Choice, Hör- und Sprechaufgaben. Dadurch bleibt die Aufmerksamkeit von Kindern erhalten, statt bei einer einzigen Übungsform zu ermüden.

Grammatik spielt bei Memrise eine untergeordnete Rolle – der Fokus liegt klar auf Wortschatz und Alltagsausdrücken. Als Ergänzung zum Schulunterricht, um den Wortschatz gezielt zu erweitern, ist die App aber hervorragend geeignet.

Memrise eignet sich am besten für: Kinder ab 8 Jahren, die ihren Wortschatz erweitern und dabei authentischen Sprachklang von Muttersprachlern hören möchten.

5. Lingopie

Bei Lingopie verwandelt sich Serienschauen in eine Lerneinheit: Statt klassischer Übungen lernen Kinder Sprachen, indem sie Serien und Filme auf Englisch, Spanisch, Französisch und anderen Sprachen ansehen. Klingt nach einer Ausrede für mehr Bildschirmzeit, funktioniert aber erstaunlich gut.

Kern der App sind interaktive Untertitel: Ein Fingertipp auf ein Wort im Untertitel zeigt sofort Übersetzung und Aussprache, und das Wort landet automatisch in einem persönlichen Vokabeldeck. So wird aus passivem Zuschauen aktives Vokabellernen, fast nebenbei.

Das 12-Monats-Abo von Lingopie kostet 77,94 Euro (6,49 Euro/Monat) und gibt Zugriff auf alle 15 Sprachen, das 3-Monats-Abo für 38,97 Euro beschränkt sich auf eine Sprache. Ein siebentägiger kostenloser Test steht ebenfalls zur Verfügung.

Die Bibliothek ist nach Altersstufen sortiert – von Zeichentrickserien für Grundschulkinder bis zu Formaten für Teenager. So landet kein Grundschulkind versehentlich bei einer Serie, die inhaltlich nicht zum Alter passt.

Ein echter Mehrwert: Kinder hören lebendige, natürliche Sprache statt künstlicher Lehrbuch-Sätze – inklusive Umgangssprache und Betonung, wie sie im echten Leben vorkommen. Strukturierten Grammatikunterricht bietet die App bewusst nicht, dafür ergänzt sie andere Methoden ideal.

Lingopie eignet sich am besten für: Kinder ab 8 Jahren, die über Serien und Filme in eine Fremdsprache eintauchen wollen – eine sinnvolle Ergänzung zu strukturierteren Apps.

6. Babbel

Babbel gilt als eine der strukturiertesten Sprachlern-Apps am Markt – entwickelt von einem Team aus über 150 Sprachpädagogen und Linguisten. Das zeigt sich in einem klaren, durchdachten Lehrplan statt zufällig zusammengestellter Übungen, was besonders Schulkindern zugutekommt.

Babbel bietet 14 Sprachen an und deckt damit die wichtigsten Schulsprachen ab. Die Lektionen dauern 10 bis 15 Minuten, das Dialogtraining übt realistische Alltagssituationen – vom Schulalltag bis zum Urlaubsgespräch.

Preislich liegt Babbel im mittleren Segment: 107,88 Euro für 12 Monate (8,99 Euro/Monat) oder 83,94 Euro für 6 Monate. Das Familienabo ist besonders attraktiv, da alle Mitglieder Zugang zu sämtlichen Sprachen erhalten – oft mit bis zu 50 Prozent Rabatt im Jahresabo.

Im Unterschied zu spielorientierten Apps steht bei Babbel echter Sprachkompetenzaufbau im Vordergrund: Grammatik wird erklärt, Aussprache per KI trainiert, Vokabeln werden im Kontext vermittelt. Für Kinder ab etwa 10 Jahren, die ernsthaft lernen möchten, passt das gut.

Für jüngere Kinder unter 8 Jahren eignet sich Babbel weniger – Interface und Methodik richten sich stärker an Jugendliche und Erwachsene. Ab der dritten Klasse ist die App aber eine der solidesten Optionen im Vergleich.

Babbel läuft auf iOS, Android und im Browser, synchronisiert den Fortschritt geräteübergreifend und bietet einen Offline-Modus für lange Autofahrten.

Babbel eignet sich am besten für: Schulkinder ab 10 Jahren, die strukturiert und nachhaltig eine schulrelevante Fremdsprache wie Englisch, Spanisch oder Französisch lernen wollen.

7. Beelinguapp

Beelinguapp geht einen ungewöhnlichen Weg: Kinder lesen und hören zweisprachige Geschichten, bei denen Zielsprache und Muttersprache nebeneinander auf dem Bildschirm stehen. Das Gehirn vergleicht automatisch beide Versionen, ganz ohne ständiges Nachschlagen im Wörterbuch.

Mit 23 Sprachen und einer wachsenden Bibliothek aus Märchen, Kurzgeschichten und Klassikern bietet Beelinguapp überraschend viel Auswahl. Bekannte Märchen wie Aschenputtel oder Rotkäppchen erleichtern Kindern den Einstieg, weil sie die Handlung bereits kennen.

Das Jahresabo kostet 50,90 Euro (rund 4,24 Euro/Monat), das Monatsabo 8,99 Euro – damit gehört die App zu den günstigeren Premium-Optionen in diesem Vergleich. Eine kostenlose Version mit ausgewählten Inhalten steht zum Ausprobieren bereit.

Die integrierte Vorlesefunktion hebt Textzeilen synchron zur gesprochenen Sprache hervor – ähnlich wie beim Karaoke. Das trainiert Lese- und Hörverständnis gleichzeitig und hilft besonders Kindern, die im Lesen noch unsicher sind.

Aktives Sprechen oder Grammatik trainiert Beelinguapp kaum – der Fokus liegt klar auf passivem Sprachverständnis. In Kombination mit einer App wie Duolingo oder Mondly ergibt sich aber ein rundes Lernpaket.

Beelinguapp eignet sich am besten für: Leseaffine Kinder ab 7 Jahren, die über Geschichten in eine neue Sprache eintauchen und dabei Lese- sowie Hörverständnis trainieren möchten.

8. Quizlet

Quizlet kennt praktisch jede Schulklasse – aus gutem Grund. Aus einem digitalen Karteikartensystem ist längst eine vollwertige Lernplattform geworden. Für Kinder, die Vokabeln für die nächste Klassenarbeit pauken müssen, ist Quizlet flexibel, effektiv und dabei extrem günstig.

Statt nur mit vorgefertigten Sets zu arbeiten, können Kinder bei Quizlet eigene Lernkarten erstellen oder aus Millionen Sets anderer Nutzer wählen – für fast jedes Schulbuch gibt es bereits fertige Vokabellisten. Das macht die App zum direkten Begleiter für den Unterricht.

Das Jahresabo „Quizlet Plus” kostet nur 35,99 Euro (2,99 Euro/Monat), das Monatsabo 7,99 Euro. Bereits die kostenlose Basisversion ist funktional genug für viele Schüler, wer KI-Funktionen möchte, greift zur Plus-Version.

Karteikarten, Lernmodus, Schreibübungen, Tests und das beliebte Spiel „Match”, bei dem Wort und Übersetzung möglichst schnell verbunden werden – die Lernmodi wechseln ständig und halten Kinder bei der Stange wie ein echtes Spiel.

Da Nutzer ihre Sets selbst erstellen, deckt Quizlet praktisch jede Sprache ab, auch seltenere Schulsprachen wie Latein. Grammatik oder Dialogübungen fehlen zwar komplett, als reines Vokabeltool ist die App aber kaum zu schlagen – ideal in Kombination mit Duolingo oder Babbel.

Quizlet eignet sich am besten für: Schulkinder ab 8 Jahren, die Vokabeln für den Unterricht effizient und spielerisch üben und festigen wollen.

Wo Sprachlern-Apps für Kinder an ihre Grenzen stoßen

Bei aller Begeisterung: Keine App ersetzt echte Sprachkompetenz vollständig. Am deutlichsten zeigt sich das beim Sprechen – keine Anwendung trainiert freie Konversation so wirkungsvoll wie ein reales Gespräch mit einem Muttersprachler. Kinder, die ausschließlich über Apps lernen, kennen oft viele Vokabeln, zögern aber im echten Gespräch. Fachleute sprechen hier vom Unterschied zwischen Wissen, dass etwas richtig ist, und Können, es anzuwenden.

Auch die soziale Komponente des Sprachenlernens bleibt in Apps außen vor. Sprache dient in erster Linie der Verständigung mit anderen Menschen – ein Klassenzimmergespräch, ein Schultheater auf Englisch oder eine Brieffreundschaft mit einem Austauschschüler schaffen eine emotionale Bindung zur Sprache, die eine App nicht ersetzen kann. Sprachreisen, Tandempartner oder ein klassischer Sprachkurs bleiben deshalb wertvoll.

Nicht zuletzt lässt bei vielen Kindern nach einigen Wochen die Begeisterung nach – die Streak reißt ab, die App verschwindet vom Homescreen. Eltern sollten Apps deshalb nicht sich selbst überlassen, sondern regelmäßig gemeinsam mit dem Kind reinschauen und kleine Erfolge feiern.

Warum Kinder mit Apps oft schneller Fortschritte machen

Kinder verarbeiten neue Sprachen anders als Erwachsene. In der sogenannten sensiblen Phase der Sprachentwicklung nimmt das kindliche Gehirn neue Lautmuster, Grammatikstrukturen und Vokabeln besonders leicht auf. Sprachlern-Apps nutzen diese Neuroplastizität gezielt, indem sie kurze, sich wiederholende Lerneinheiten anbieten, die zum natürlichen Lernrhythmus von Kindern passen.

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist das Gamification-Prinzip: Punkte, Abzeichen und Streaks aktivieren dasselbe Belohnungssystem im Gehirn, das auch beim Spielen anspringt. Lernen fühlt sich dadurch nach Spaß an statt nach Pflicht – und häufigere Nutzung bedeutet in der Sprachwissenschaft meist auch schnelleren Fortschritt.

Hinzu kommt das sofortige Feedback: Spricht ein Kind ein Wort aus, meldet die App in Echtzeit zurück, ob die Aussprache stimmt. Im klassischen Unterricht dauert eine Korrektur oft Tage – Apps reagieren sofort und verhindern so, dass sich Fehler erst einmal festsetzen.

Neben der Lernwirkung spielt bei Kinder-Apps ein zweiter Faktor eine immer größere Rolle: Datenschutz. Seriöse Anbieter wie Duolingo, Babbel, Mondly und LingoDeer sind DSGVO-konform und bieten eigene Kindermodi mit eingeschränkter Datenerhebung. Vor der Installation lohnt sich trotzdem ein Blick in die Datenschutzerklärung – und ein aktivierter Kindermodus, sofern vorhanden.

Auch die Bildschirmzeit gehört auf den Prüfstand. Kinderärzte empfehlen für Grundschulkinder in der Regel nicht mehr als 30 bis 60 Minuten gezielte Bildschirmzeit am Tag – Sprachlern-Apps sollten also einen festen, begrenzten Platz im Tagesablauf bekommen, statt einfach zusätzlich zur übrigen Bildschirmzeit hinzuzukommen. Eine klare Regel, etwa 15 Minuten direkt nach den Hausaufgaben, funktioniert in der Praxis meist besser als vage Absprachen.

Praktisch ist außerdem, in den Geräteeinstellungen selbst Kindersicherungen und Zeitlimits für die jeweilige App zu hinterlegen – so bleibt die Lern-App im Blick, ohne dass ständig diskutiert werden muss, wann Schluss ist.

So wählst du die richtige App für dein Kind

Die beste Kinder-Sprachapp ist nicht automatisch die mit den meisten Downloads, sondern die, die zu Alter, Lernziel und Vorlieben deines Kindes passt. Diese fünf Punkte helfen bei der Entscheidung:

Alter zuerst, dann Funktionen: Für Kinder unter 8 Jahren eignen sich spielorientierte Apps wie Duolingo oder Mondly am besten. Ältere Schulkinder profitieren eher von strukturierten Apps wie Babbel oder Quizlet.

Für Kinder unter 8 Jahren eignen sich spielorientierte Apps wie Duolingo oder Mondly am besten. Ältere Schulkinder profitieren eher von strukturierten Apps wie Babbel oder Quizlet. Lernziel klären: Soll die App den Unterricht ergänzen, sind Quizlet oder Memrise die naheliegende Wahl. Geht es um eine Asiatische Sprache, führt kaum ein Weg an LingoDeer vorbei.

Soll die App den Unterricht ergänzen, sind Quizlet oder Memrise die naheliegende Wahl. Geht es um eine Asiatische Sprache, führt kaum ein Weg an LingoDeer vorbei. Kurz, aber täglich: 10 bis 15 Minuten am Tag bringen mehr als eine Stunde einmal pro Woche. Ein festes Zeitfenster, etwa direkt nach dem Abendessen, erleichtert die Gewöhnung.

10 bis 15 Minuten am Tag bringen mehr als eine Stunde einmal pro Woche. Ein festes Zeitfenster, etwa direkt nach dem Abendessen, erleichtert die Gewöhnung. Sprechen aktiv einplanen: Da die meisten Apps vor allem Lesen, Hören und Schreiben trainieren, lohnt sich zusätzliches Sprechen – etwa beim Kochen oder Spielen auf Englisch.

Da die meisten Apps vor allem Lesen, Hören und Schreiben trainieren, lohnt sich zusätzliches Sprechen – etwa beim Kochen oder Spielen auf Englisch. Vor dem Abo testen: Nahezu jede App in diesem Vergleich bietet eine kostenlose Version oder einen Testzeitraum. Lass dein Kind mehrere Apps ausprobieren, bevor ein Abo abgeschlossen wird.

Häufig gestellte Fragen zu Sprachlern-Apps für Kinder

Ab welchem Alter sind Sprachlern-Apps für Kinder sinnvoll? Viele Apps richten sich bereits an Kinder ab 5 bis 6 Jahren, etwa mit dem Kindermodus von Duolingo oder Mondly Kids. Entscheidend ist, dass Eltern die Nutzung in den ersten Jahren begleiten, die Bildschirmzeit begrenzen und gemeinsam mit dem Kind Fortschritte anschauen. Welche App eignet sich am besten für den kostenlosen Einstieg? Duolingo bietet die umfangreichste kostenlose Basisversion mit 42 Sprachen und ganz ohne Zahlungsdaten. Auch Memrise und Quizlet stellen kostenlose Versionen bereit, die für den Schulalltag häufig bereits ausreichen. Wie viel Zeit sollte ein Kind täglich mit einer Sprachlern-App verbringen? Für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gelten 10 bis 15 Minuten am Tag als sinnvolle Richtgröße. Kurze, regelmäßige Einheiten wirken nachhaltiger als seltene, lange Sitzungen und sollten stets Teil eines breiteren Lernkonzepts sein. Ersetzt eine App den Englischunterricht in der Schule? Nein. Sprachlern-Apps wie Babbel oder Quizlet festigen Vokabeln und Strukturen aus dem Unterricht, ersetzen aber weder Lehrkräfte noch echte Konversation im Klassenverband. Sie funktionieren am besten als Ergänzung, nicht als Alleinlösung. Welche App passt am besten für Japanisch oder Koreanisch? LingoDeer ist für diese Sprachen die stärkste Wahl, weil die App Kinder gezielt durch Schriftsysteme wie Hiragana, Katakana oder Hangul führt. Duolingo bietet beide Sprachen ebenfalls an, geht bei der Grammatik aber weniger in die Tiefe. Sind Sprachlern-Apps für Kinder datenschutzrechtlich unbedenklich? Etablierte Anbieter wie Duolingo, Babbel, Mondly und LingoDeer arbeiten DSGVO-konform und bieten Kindermodi mit reduzierter Datenerhebung an. Eltern sollten die Datenschutzerklärung dennoch prüfen und, wo vorhanden, den Kindermodus aktivieren.