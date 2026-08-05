High Protein Fertiggerichte bekommst du auf drei Wegen: aus dem Regal im Supermarkt, als Box vom Lieferdienst oder indem du in einer knappen halben Stunde selbst kochst. Die drei Wege unterscheiden sich im Preis pro Gericht, in der Zeit und darin, wie viel Platz im Gefrierfach frei sein muss. Vor allem unterscheiden sie sich darin, wie belastbar die Eiweißangabe ist. Manche Anbieter legen sich auf eine Untergrenze pro Gericht fest, andere drucken das Label auf die Packung und lassen dich die Nährwerttabelle selbst hochrechnen. Für eine Empfehlung taugt nur, was ein Anbieter schwarz auf weiß angibt.

Fünf Anbieter für High Protein Fertiggerichte

Die Spannweite im Feld ist groß: Sie reicht von einer zugesagten Untergrenze von 30 Gramm pro Gericht bis zu einzelnen Gerichten mit über 100 Gramm Eiweiß. Die Reihenfolge folgt dieser Verbindlichkeit, nicht der Bekanntheit der Marke. Dass damit der Anbieter mit der niedrigsten genannten Zahl vorn steht, hat genau damit zu tun: Factors 30 Gramm gelten für jedes Gericht der Linie und bleiben auch dann gültig, wenn das Wochenmenü wechselt. Die 40 bis 109 Gramm bei prepmymeal sind eine Momentaufnahme des Sortiments, das gerade im Shop steht, und die musst du pro Einzelgericht selbst nachlesen. Eine Zahl, auf die du dich vorab verlassen kannst, ist im Wocheneinkauf mehr wert als ein Spitzenwert, den du jedes Mal neu suchst.

Factor: der einzige Anbieter mit einer schriftlichen Untergrenze

Factor gehört zur HelloFresh-Gruppe und liefert 18 frische Gerichte pro Woche, keine Tiefkühlware. Für die High-Protein-Linie nennt Factor eine Zahl, auf die es sich festlegt: mindestens 30 Gramm Eiweiß pro Gericht. Das ist im gesamten Feld die einzige Zusage, an der du einen Anbieter messen kannst, ohne jede Nährwerttabelle einzeln nachzulesen, und sie hängt nicht daran, welche Gerichte diese Woche im Shop stehen. Dazu kommen zwei weitere veröffentlichte Grenzwerte, eine Keto-Linie mit maximal 15 Gramm Kohlenhydraten und eine Linie mit maximal 550 Kalorien pro Gericht.

Weil nichts auftauen muss, steht das Gericht nach vier Minuten in der Mikrowelle auf dem Tisch. Bezahlt wird die frische Zubereitung: 8,99 Euro pro Gericht in der 8er-Box, 8,49 Euro pro Gericht in der 16er-Box, dazu 5,99 Euro Liefergebühr pro Lieferung. Factor läuft als Abo ohne Mindestlaufzeit, pausieren und kündigen geht jederzeit.

Mindestens 30 Gramm Eiweiß, schriftlich zugesagt Frische Gerichte, vier Minuten Mikrowelle, dazu Linien mit Kalorien- und Kohlenhydratdeckel. Aktuell 30 Prozent Rabatt auf die erste Box und bis zu 20 Prozent auf die nächsten vier. High-Protein-Box bei Factor wählen →

Juit: tiefgekühlt und ohne Abo-Bindung

Juit liefert tiefgekühlt und verzichtet auf das Abo. Eine Einmalbestellung reicht, es gibt keine Kündigungsfrist und keine Lieferung, die du jede Woche wegklicken musst. Über 60 Prozent des Sortiments führt Juit als High Protein, filterbar direkt im Shop, Kalorien und Makros stehen an jedem Gericht.

Es ist der breiteste Tiefkühlweg ohne Bindung: Boxen mit 6 bis 30 Gerichten, bis zu zwölf Monate haltbar, damit auch für die Woche gedacht, in der gar nichts geplant ist. Die 6er High Protein Box kostet 56,94 Euro, also 9,49 Euro pro Gericht. In den großen Boxen sinkt der Preis auf etwa 7,89 Euro pro Gericht. Die Versandkosten zeigt Juit erst im Checkout. Eine veröffentlichte Grammgrenze nennt Juit nicht: Wer sich vorab auf eine Zahl festlegen will, ist bei Factor richtig, wer nach Filter und Makros pro Gericht auswählt, kommt hier weiter.

Vorrat im Gefrierfach, ohne Abo Über 60 Prozent des Sortiments sind als High Protein geführt und bis zu zwölf Monate haltbar. Boxen ab sechs Gerichten, einmalig bestellbar, ohne Kündigungsfrist. Juit-Gerichte durchstöbern →

prepmymeal: die höchsten Einzelwerte im Feld

prepmymeal veröffentlicht die höchsten Werte der Liste: rund 40 bis 109 Gramm Eiweiß pro Gericht, die Protein Pizza Tonno allein bringt 82 Gramm. Wenn du ein Proteinziel hast und dafür nicht drei Mahlzeiten einplanen willst, findest du hier die dichtesten Gerichte.

Gleichzeitig ist prepmymeal der günstigste Fertiggericht-Anbieter hier: 5,93 Euro pro Portion in der 6er-Box, 5,22 Euro in der 24er-Box, Versand 5,99 Euro. Geliefert wird gekühlt am Wunschtag, im Kühlschrank halten die Gerichte drei bis vier Tage, im Gefrierfach mindestens sechs Monate. In Pfanne oder Mikrowelle brauchen sie sieben bis neun Minuten, also länger als ein frisches Gericht. Ein Abo ist nicht nötig, dazu gibt es 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

FITTASTE: Protein im Glas, ohne Gefrierfach

FITTASTE füllt seine Gerichte ins Glas statt in die Tiefkühlschale. Das klingt nach einem Detail, entscheidet aber über die Vorratshaltung: bis zu 24 Monate haltbar, ohne Kühlung. Damit ist es der einzige Weg auf dieser Liste, der ganz ohne Kühlung auskommt, also auch in einer kleinen Küche oder im Büroschrank funktioniert.

Bis zu 40 Gramm Protein pro Portion, ohne Zusatzstoffe, in drei bis vier Minuten warm. Der Einstieg liegt bei rund 6,39 Euro pro Gericht, ein Abo ist nicht nötig. Beim Versand solltest du rechnen: kostenfrei erst ab 95 Euro Bestellwert, darunter kommen Versandkosten dazu. Geliefert wird in einem bis drei Werktagen.

HelloFresh: der Kochweg mit den genauesten Nährwerten

HelloFresh liefert Zutaten und Rezeptkarte, gekocht wird selbst, und dieser Weg führt zu den genauesten Eiweißwerten der Übersicht. In der Woche vom 1. bis 7. August 2026 trugen 43 der 79 Gerichte im Wochenmenü den Tag High Protein, dazu kommt die Ernährungspräferenz Proteinreich als Dauerfilter.

Auf jeder Rezeptseite stehen die Nährwerte pro Portion statt pro 100 Gramm: Die Entenbrust in kräftiger Rotweinsoße trägt den Tag High Protein und kommt auf 42,9 Gramm Eiweiß pro Portion. Du weißt also vor dem Bestellen, was auf dem Teller landet, und kannst pro Woche neu mischen. Der Preis liegt zwischen 5,10 und 8,75 Euro pro Portion, je nach Personenzahl und Anzahl der Rezepte, plus 5,99 Euro Versand. Dafür stehst du 15 bis 30 Minuten am Herd: Wer abends nur aufwärmen will, ist mit den Fertiggerichten weiter oben besser bedient.

Selbst kochen, Nährwerte pro Portion im Blick 43 von 79 Gerichten der Woche mit High-Protein-Tag, Eiweiß pro Portion auf jeder Rezeptseite. Für Neukunden bis zu 120 Euro Rabatt, gestaffelt über die ersten Boxen. Proteinreiche Rezepte ansteuern →

Protein, Preis und Zubereitungszeit pro Gericht

Anbieter Eiweiß pro Gericht Preis pro Gericht Zubereitung Factor mindestens 30 g (zugesagte Untergrenze) 8,49 bis 8,99 Euro frisch, 4 Minuten Mikrowelle Juit keine Untergrenze veröffentlicht, über 60 Prozent des Sortiments als High Protein ab ca. 7,89 Euro, 6er-Box 9,49 Euro tiefgekühlt, Mikrowelle prepmymeal ca. 40 bis 109 g 5,22 bis 5,93 Euro tiefgekühlt, 7 bis 9 Minuten FITTASTE bis zu 40 g ab ca. 6,39 Euro Glas, 3 bis 4 Minuten, ohne Kühlung lagerbar HelloFresh (selbst kochen) je Rezept ausgewiesen, z. B. 42,9 g 5,10 bis 8,75 Euro pro Portion 15 bis 30 Minuten kochen Frosta (Supermarkt) 46 bis 67 g pro 500-g-Beutel 5,99 Euro UVP tiefgekühlt, Pfanne

Der Versand steckt in keiner Spalte: Factor und prepmymeal verlangen je 5,99 Euro pro Lieferung, FITTASTE liefert ab 95 Euro Bestellwert kostenfrei, Juit nennt die Kosten erst im Checkout. Eine zugesagte Untergrenze und eine veröffentlichte Spanne einzelner Gerichte sagen dabei nicht dasselbe: Bei Factor weißt du, was mindestens im Gericht ist, bei prepmymeal und FITTASTE hängt der Wert an dem Gericht, das du auswählst.

High Protein Fertiggerichte von Lidl, Rewe und Edeka

Der schnellste Weg zu einem proteinreichen Fertiggericht führt nicht über eine Box, sondern über das Regal um die Ecke. Frosta hat seine High-Protein-Linie Ende Mai 2026 gestartet: sechs Fertiggerichte im 500-Gramm-Beutel und zwei Schlemmerfilets mit 360 Gramm, laut Hersteller mit bis zu 67 Gramm Protein pro Mahlzeit. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 5,99 Euro für die Gerichte und 4,19 Euro für die Filets, zu finden sind sie unter anderem bei Rewe und Edeka im Tiefkühlregal.

Beim Spitzenwert lohnt das Kleingedruckte: Die 67 Gramm im Hähnchen mit Reis und Brokkoli beziehen sich auf die Zubereitungsart, die auf der Packung angegeben ist. Über die Linie hinweg liegen die sechs Gerichte zwischen 46 und 67 Gramm pro Beutel, die beiden Filets bei 36 und 41 Gramm.

Lidl führt High Protein als eigene Kennzeichnung quer durchs Sortiment, vom Quark bis zum Fertiggericht in der Mikrowellenschale. Eine veröffentlichte Untergrenze pro Gericht gibt es dort so wenig wie bei Edeka: Was drin ist, steht auf der Rückseite der jeweiligen Packung, und die Auswahl wechselt. Rewe deckt mit der Eigenmarke Rewe to go zusätzlich das Kühlregal ab, etwa mit dem High Protein Schichtsalat Quinoa-Falafel mit 280 Gramm. Das ist eher das Format für unterwegs als für den Vorrat.

Damit bleibt im Supermarkt die Rechenarbeit bei dir, die ein Lieferdienst übernimmt. Die Nährwerttabelle nennt das Eiweiß pro 100 Gramm, nicht pro Packung. 13 Gramm pro 100 Gramm klingen unspektakulär, ergeben bei einem 500-Gramm-Beutel aber 65 Gramm. Multipliziere den Wert deshalb mit dem Packungsgewicht, sonst vergleichst du eine 280-Gramm-Schale mit einem halben Kilo.

Was High Protein auf der Packung bedeutet

High Protein Fertiggerichte sind vorgekochte Gerichte, die du nur noch erwärmst und die pro Portion deutlich mehr Eiweiß liefern als ein klassisches Fertiggericht. Was deutlich mehr heißt, legt kein Gesetz in Gramm fest.

Geregelt ist nur die nährwertbezogene Angabe hoher Proteingehalt. Nach dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 darf ein Lebensmittel sie tragen, wenn mindestens 20 Prozent des Brennwerts aus Protein stammen; für die Angabe Proteinquelle genügen 12 Prozent. Der Bezugspunkt ist also der Anteil an den Kalorien, nicht die Grammzahl pro Gericht.

Das hat eine praktische Folge. Zwei Gerichte mit demselben Aufdruck können 20 und 60 Gramm Eiweiß enthalten, solange der Energieanteil stimmt: Ein kalorienarmer Salat schafft die Quote leichter als eine große Portion Pasta mit derselben Menge Hähnchen. Die englische Aufschrift auf der Vorderseite, im Netz auch als Fitness-Fertiggerichte geführt, ist ohnehin Werbetext und kein geschützter Begriff mit Untergrenze. Belastbar ist nur die Zahl, die ein Anbieter selbst pro Gericht veröffentlicht und im Zweifel belegen muss.

Wie viel Eiweiß am Tag sinnvoll ist

Bevor du automatisch zum Gericht mit der höchsten Zahl greifst, hilft ein Blick auf den Bedarf. Der Referenzwert der Deutschen Gesellschaft für Ernährung liegt für Erwachsene von 19 bis 65 Jahren bei 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag, ab 65 Jahren bei rund 1,0 Gramm.

Bei 70 Kilogramm Körpergewicht sind das 56 Gramm am Tag. Ein einzelnes Gericht mit 82 Gramm Eiweiß deckt diesen Wert also allein und mit Reserve, ein Frosta-Beutel mit 67 Gramm ebenfalls. Wer intensiv trainiert, liegt höher als der Referenzwert, kommt aber auch dann mit einer Verteilung über den Tag weiter als mit einem einzelnen extremen Gericht.

Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass sich der im Alter erhöhte Proteinbedarf über normale Lebensmittel decken lässt. Für dieses Sortiment heißt das: Ein Gericht mit 40 Gramm pro Portion ist bequem, aber Quark, Linsen, Eier und Hähnchenbrust leisten dasselbe zu einem Bruchteil des Preises. Der Vorteil dieser Anbieter liegt im gesparten Aufwand und in der planbaren Menge, nicht in einer besseren Nährstoffbilanz.

Lagerung, Abo und Preis pro Gericht

Platz: Eine 20er-Tiefkühlbox belegt eine ganze Schublade. FITTASTE im Glas braucht nur Regalfläche, Factor liefert frisch und will innerhalb weniger Tage gegessen werden.

Eine 20er-Tiefkühlbox belegt eine ganze Schublade. FITTASTE im Glas braucht nur Regalfläche, Factor liefert frisch und will innerhalb weniger Tage gegessen werden. Bindung: Juit, prepmymeal und FITTASTE lassen sich einmalig bestellen. Factor und HelloFresh laufen als Abo, das du jederzeit pausieren oder kündigen kannst, bei HelloFresh rund vier Tage vor der nächsten Lieferung.

Juit, prepmymeal und FITTASTE lassen sich einmalig bestellen. Factor und HelloFresh laufen als Abo, das du jederzeit pausieren oder kündigen kannst, bei HelloFresh rund vier Tage vor der nächsten Lieferung. Echter Preis: Erst die Boxgröße plus Versand ergibt den Preis pro Gericht. Je größer die Box, desto niedriger der Preis pro Gericht, und die Liefergebühr verteilt sich auf mehr Gerichte.

Erst die Boxgröße plus Versand ergibt den Preis pro Gericht. Je größer die Box, desto niedriger der Preis pro Gericht, und die Liefergebühr verteilt sich auf mehr Gerichte. Zeit: Drei bis neun Minuten aufwärmen gegen 15 bis 30 Minuten kochen, Schneiden und Abwasch eingerechnet. Daran hängt, ob eine Kochbox oder ein Fertiggericht in deine Woche passt.

Wenn du zwischen den beiden Tiefkühlwegen schwankst, hilft der direkte Vergleich von Juit und prepmymeal. Die Linien und Boxgrößen von Factor haben wir separat aufgeschlüsselt. Wie sich die Gläser im Alltag schlagen, steht in unseren Erfahrungen mit FITTASTE.

Und falls am Ende doch selbst gekocht werden soll: Im großen Kochbox-Vergleich stehen die Anbieter nach Preis, Auswahl und Flexibilität sortiert.

Häufige Fragen zu High Protein Fertiggerichten

Welches Fertiggericht hat den höchsten Proteingehalt?

Die höchsten veröffentlichten Werte kommen von prepmymeal: rund 40 bis 109 Gramm Eiweiß pro Gericht, die Protein Pizza Tonno liegt bei 82 Gramm. Im Supermarkt führt Frosta mit bis zu 67 Gramm pro 500-Gramm-Beutel. Bei Factor ist statt eines Höchstwerts eine Untergrenze von 30 Gramm pro Gericht zugesagt.

Ist High Protein wirklich gesund?

Eiweiß selbst ist unproblematisch, das Label allein sagt aber nichts über Salz, Kalorien oder Gemüseanteil. Der DGE-Referenzwert von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist bei 70 Kilogramm mit einem einzigen Gericht von 82 Gramm schon überschritten. Aussagekräftig ist deshalb die komplette Nährwerttabelle, nicht der Aufdruck auf der Vorderseite.

Welche High-Protein-Gerichte gibt es zur Auswahl?

Das Spektrum reicht von der Protein Pizza Tonno bei prepmymeal über Hähnchen mit Reis und Brokkoli in Rahmsauce von Frosta bis zu Currys und Bowls im Glas bei FITTASTE. Beim Kochweg kommt etwa die Entenbrust in kräftiger Rotweinsoße mit 42,9 Gramm Eiweiß pro Portion dazu, nachzulesen bei den Fertiggerichten von HelloFresh.

Gibt es High Protein Fertiggerichte ohne Abo?

Ja. Juit, prepmymeal und FITTASTE nehmen Einmalbestellungen an, bei Juit ab sechs Gerichten. Factor und HelloFresh laufen als Abo ohne Mindestlaufzeit, das du jederzeit pausieren oder kündigen kannst. Wer gar nichts abschließen will, greift zum Tiefkühlregal im Supermarkt, zahlt dort aber ohne Mengenrabatt.