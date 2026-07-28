Die meisten Anbieter proteinreicher Fertiggerichte konkurrieren um denselben Platz: das obere Fach im Kühlschrank, mit einer Frist von wenigen Tagen. FITTASTE spielt woanders. Die Gerichte kommen in Schraubgläsern, die laut Hersteller 12 bis 24 Monate ohne Kühlung halten und damit im Vorratsschrank neben den Nudeln stehen können. Das ist ein echter Vorteil. Er nützt nur wenig, wenn eine Portion im Dauerbetrieb spürbar mehr kostet als beworben. Acht Gläser standen für diesen Test auf dem Tisch, drei davon zusätzlich auf der Küchenwaage.

Lohnt sich FITTASTE? Die kurze Antwort

FITTASTE passt zu Menschen, die ihre Eiweißzufuhr im Blick behalten und dafür keinen Wocheneinkauf planen wollen. Nach Anbieterangaben bis zu 40 Gramm Protein pro Portion, drei Minuten Zubereitung, ein Glas als komplette Mahlzeit. Der eigentliche Vorteil zeigt sich überall dort, wo kein Kühlschrank steht: in der Schreibtischschublade im Büro, im Ferienapartment mit Zwei-Platten-Herd, im Vorratsschrank für den Abend, an dem sonst der Lieferdienst gewonnen hätte.

Wer Abwechslung sucht, ist hier falsch. Das Sortiment umfasst rund ein Dutzend Hauptgerichte, stark auf Hähnchen und Rind konzentriert, und die Saucen sind bewusst zurückhaltend gewürzt. Ein Einzelglas kostet 7,99 Euro (Hähnchen) beziehungsweise 8,99 Euro (Rind). Der Zuspruch der Kundschaft bleibt trotzdem hoch: 4,3 von 5 aus 630 Bewertungen (Trustpilot, Stand: Juli 2026), was Trustpilot als “Hervorragend” führt. Am günstigsten steigen Sie über die 9er Starter Box ein: 6,67 Euro pro Glas, während dieselbe Portion in der 24er-Box 8,33 Euro kostet.

Fittaste: Fertige Gerichte ohne Kochen Vorgekochte Mahlzeiten mit passenden Makros, frisch geliefert und in Minuten fertig. Ideal, wenn wenig Zeit bleibt, aber die Ernährung stimmen soll. Zu Fittaste

Was FITTASTE liefert: fertige Mahlzeiten im Glas

FITTASTE ist ein deutscher Direktversender für proteinreiche Fertiggerichte im Glas. Jedes Glas enthält eine komplette Mahlzeit aus Fleisch oder pflanzlichem Eiweiß, Sättigungsbeilage und Gemüse, wird ungekühlt verschickt und ist laut Anbieter 12 bis 24 Monate haltbar. Eine Kochbox ist das ausdrücklich nicht: Es wird nichts geschnitten, nichts gebraten, nichts geplant.

Gegenüber den gekühlten Konkurrenten ändert das drei Dinge:

Kein Wochenrhythmus, weil kein Verfallsdatum drängt

Kein wechselndes Wochenmenü, sondern ein fester Katalog zum Nachbestellen

Freie Bestellmenge: einzelne Gläser, Boxen von 9 bis 36 Gerichten oder eine eigene Auswahl

Im Shop finden sich derzeit 39 aktive Artikel, darunter Zielboxen wie die 12er Abnehmenbox sowie Bestseller- und Vorratsboxen (fittaste.com, Stand: 27. Juli 2026).

Eine Alternative, wenn die Gläser nicht passen

Innerhalb des Glasformats bleibt Löwenanteil die Alternative. Die folgende ist für alle, die das Format selbst verlassen wollen, weil sie mehr Abwechslung brauchen. Klassische Kochboxen wie HelloFresh gehören nicht dazu: Dort stehen Sie wieder am Herd, und genau das will ein FITTASTE-Käufer vermeiden.

Factor: für alle, denen ein Dutzend Gerichte zu wenig sind

Wenn Sie das FITTASTE-Sortiment nach drei Wochen auswendig kennen, ist Factor die Antwort: eine wöchentlich wechselnde Karte statt eines festen Katalogs. Dafür ist Factor abobasiert, Sie planen also wieder in Wochen und zahlen pro Portion mehr.

FITTASTE Erfahrungen: wie schmecken die Gerichte?

Im Checkout sitzt der Umschalter zur regelmäßigen Lieferung direkt bei der Mengenauswahl, ohne Zwischenschritt. Wer nur probieren möchte, sieht an dieser Stelle besser zweimal hin. Unsere acht Gläser gingen als Einmalkauf raus.

Drei Gläser haben wir nachgewogen: alle über der Etikettangabe, zwischen zwei und acht Gramm. Bei portionierten Fitnessgerichten steht und fällt der Nährwert mit dem Füllgewicht, insofern ist die Waage hier der ehrlichste Test.

Das Aufwärmen dauert tatsächlich die beworbenen drei Minuten in der Mikrowelle, in der Pfanne fünf. Abwasch: ein Glas, eine Gabel.

Rind Teriyaki Style war das beste Gericht im Test. 460 Kalorien, 38 Gramm Eiweiß, 12 Gramm Fett, 48 Gramm Kohlenhydrate. Das Fleisch war zart statt zäh, das Gemüse bissfest, der Gesamteindruck sehr klar und fettarm.

Die ehrliche Schwäche zieht sich durch den ganzen Katalog: FITTASTE würzt konservativ und salzt sparsam. Das hilft den Nährwerten und setzt dem Geschmack Grenzen, vor allem bei den hellen Saucen. Wer kräftig isst, sollte eigene Gewürze oder eine Chilisauce daneben stellen. Ein veganes Hauptgericht war in unserer Box dabei, blieb beim Eiweiß aber erwartungsgemäß unter den Fleischgerichten.

Eine Supportanfrage per E-Mail wurde nach vier Stunden beantwortet, mit einer konkreten Antwort statt eines Textbausteins.

Welche Gerichte gibt es, und wie sehen die Nährwerte aus?

Der Katalog ist überschaubar und klar sortiert. Bei Hähnchen stehen unter anderem Tikka Masala, Spinat-Curry, ein mediterranes Gericht, Hähnchen in Tomatensauce, rotes Curry und Geschnetzeltes zur Wahl. Bei Rind sind es Teriyaki Style, Stroganoff Style, Greek Style und ein Süßkartoffel-Stew. Dazu kommt eine kleine vegane Auswahl, etwa eine vegane Bolognese. Fisch spielt keine Rolle, eine Frühstückslinie gibt es nicht.

Damit ist die Grenze des Angebots benannt: Hähnchen, Rind und Reis tragen fast jedes Gericht. Nach ein paar Wochen kennt man die Karte auswendig, und daran entscheidet sich, ob FITTASTE eine Dauerlösung wird oder ein Vorrat für den Notfall bleibt.

Nährwertseitig bewegt sich ein Hauptgericht bei etwa 450 bis 550 Kalorien mit 35 bis 40 Gramm Eiweiß. Zur Einordnung: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nennt als Referenzwert für Erwachsene bis 65 Jahre 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag, bei 70 Kilogramm also rund 56 Gramm. Ein einziges Glas deckt davon gut zwei Drittel. Der eigentliche Nutzen liegt damit weniger im Extra-Eiweiß als in der planbaren Portion mit bekannten Werten.

FITTASTE Preise: warum die große Box pro Glas teurer ist

Auf der Startseite wirbt FITTASTE mit “ab 6,39 Euro pro Mahlzeit”. Diesen Wert erreicht im aktuellen Sortiment kein Paket, und die Rechnung läuft zusätzlich gegen die Intuition: Der Portionspreis steigt mit der Boxgröße, statt zu fallen.

Paket Preis Preis pro Gericht 9er Starter Box 59,99 € ca. 6,67 € Starter Box 11+1 (12 Gerichte) 89,99 € ca. 7,50 € 12er Bestsellerbox 97,88 € ca. 8,16 € Bestseller Box 24 Gerichte 199,99 € ca. 8,33 € Vorratsbox 36 Gerichte 299,99 € ca. 8,33 €

Quelle: fittaste.com, Stand 27. Juli 2026. Einzelne Gläser kosten 7,99 Euro (Hähnchen) und 8,99 Euro (Rind), das Probierpaket 83,88 Euro.

Die Konsequenz ist unbequem, aber eindeutig: Die 9er Starter Box ist das einzige Paket in der Nähe des beworbenen Preises. Wer dauerhaft bestellt, kalkuliert realistisch mit etwa 8 bis 8,50 Euro pro Glas. Das ist kein Fantasiepreis für eine vollständige Mahlzeit mit 38 Gramm Eiweiß, aber es ist rund ein Drittel mehr, als die Werbung nahelegt.

Versandkosten und Gutscheine

Der Versand läuft über DHL. Für die Rechnung ist genau das entscheidend: Die 9er Starter Box liegt mit 59,99 Euro unter dieser Grenze. Mit 7,99 Euro Versand kostet eine Portion dann nicht 6,67, sondern rund 7,55 Euro. Der günstigste Einstieg bleibt sie trotzdem, nur mit weniger Abstand zum beworbenen Preis, als die Tabelle vermuten lässt.

Einen dauerhaft gültigen FITTASTE Rabattcode gibt es nicht, Codes aus Gutscheinportalen laufen erfahrungsgemäß ins Leere. Der reale Rabatt steckt im Sortiment: in der Starter Box und in den zeitweise angebotenen Paketen mit Gratisgerichten.

Ist FITTASTE ein Abo?

Nein, nicht zwingend. FITTASTE lässt sich als einmaliger Kauf bestellen, ohne Vertrag und ohne Laufzeit. Daneben gibt es die regelmäßige Lieferung, und die hat eine Bedingung, die man kennen sollte: Sie umfasst laut Anbieter mindestens zwei Lieferungen und ist erst danach jederzeit pausierbar oder kündbar . Nach der ersten Box aussteigen geht also nicht.

Die regelmäßige Lieferung bindet Sie damit über zwei Boxen. Von einer Abo-Falle würden wir trotzdem nicht sprechen, weil die Bedingung vor dem Kauf auf der Seite steht. Für einen ersten Test ist der Einmalkauf die vernünftigere Wahl. Kündigen muss in Deutschland unkompliziert sein: Für online geschlossene Dauerverträge schreibt das Gesetz seit dem 1. Juli 2022 einen leicht auffindbaren Kündigungsbutton vor. Bis zu welchem Stichtag sich eine laufende Lieferung ändern oder überspringen lässt, veröffentlicht FITTASTE allerdings nicht, und die nicht erreichbare FAQ-Seite macht es nicht besser.

Wo bekommt man FITTASTE?

Der eigene Shop unter fittaste.com führt als einzige Quelle das vollständige Sortiment, alle Boxgrößen und die freie Zusammenstellung.

Bei Amazon.de ist FITTASTE ebenfalls gelistet, sichtbar vor allem mit dem Probierpaket aus 12 Gläsern à 380 Gramm. Für Prime-Kunden kann das beim Versand interessant sein, die Auswahl ist aber deutlich kleiner als im Shop.

Im Supermarkt sieht es anders aus: Eine Listung bei EDEKA, REWE oder einer anderen Kette war zum 27. Juli 2026 nicht belegt, und eine Händlersuche führt FITTASTE nicht. Wer die Gläser im Regal sucht, findet sie also nicht.

Wer steckt hinter FITTASTE?

Der Firmensitz liegt laut Impressum in Trier. Bekannt wurde die Marke über das Fernsehen: In der vierten Staffel von “Die Höhle der Löwen” stellten die Brüder Konstantin und Benjamin Ladwein FITTASTE vor, in der Folge vom 26. September 2017, und suchten 300.000 Euro für 12,5 Prozent der Anteile.

Gegründet wurde die Marke 2014, drei Jahre vor dem Fernsehauftritt. Zur Firmengeschichte gehört auch ein Bruch: Die ursprüngliche Betreibergesellschaft meldete im Mai 2019 Insolvenz an, verhandelt beim Amtsgericht Trier, wie unter anderem das Fachmagazin t3n berichtete. Bestellt wird heute wieder regulär, Shop, Bestellvorgang und Support liefen in unserem Test normal, und das ist für eine Bestellung im Jahr 2026 der Maßstab.

Wer heute hinter der Marke steht, bleibt trotzdem unklar: Zur Gesellschaft und zur Geschäftsführung veröffentlicht FITTASTE kaum etwas. Für einen Anbieter mit TV-Historie ist das überraschend dünn.

Was 630 Kundenbewertungen zeigen

4,3 von 5 aus 630 Bewertungen (Trustpilot, Stand: Juli 2026), von der Plattform als “Hervorragend” eingestuft. Im Vergleich der proteinorientierten Fertiggericht-Anbieter ist das der beste Wert: prepmymeal steht bei 3,7, Factor Deutschland bei 3,2.

Die Kehrseite steckt in der Verteilung: 7,3 Prozent vergeben nur einen Stern, also rund 46 Stimmen am unteren Ende. Und die Basis ist mit 630 Bewertungen klein für eine Marke, die seit 2014 am Markt ist. Ein gutes Signal also, keine Garantie.

Was für und gegen FITTASTE spricht

Dafür:

12 bis 24 Monate haltbar ohne Kühlung, damit vorrats- und reisetauglich wie kein gekühlter Konkurrent

Bis zu 40 Gramm Eiweiß pro Portion, im Test 38 Gramm nachgewiesen

Einmalkauf ohne Vertrag möglich, freie Zusammenstellung ab einem einzelnen Glas

Drei Minuten Zubereitung, ein Glas Abwasch, kein Kühlschrankplatz nötig

Füllgewichte lagen im Test durchgehend über der Etikettangabe

Dagegen:

Portionspreis steigt mit der Boxgröße, die beworbenen 6,39 Euro erreicht kein Paket

Nur rund ein Dutzend Hauptgerichte, stark auf Hähnchen und Rind konzentriert

Zurückhaltend gewürzt, Vielesser brauchen eigene Saucen

Regelmäßige Lieferung erst nach zwei Lieferungen kündbar

7,99 Euro Versand, kostenlos erst ab 100 Euro Bestellwert (Angabe Dritter, Stand: 27. Juli 2026)

FAQ- und Versandseite waren beim Test nicht erreichbar

FITTASTE oder Löwenanteil, was passt besser?

Beide Marken arbeiten mit demselben Format: fertige Gerichte im Schraubglas, ungekühlt lagerfähig, in wenigen Minuten warm. Die Ausrichtung unterscheidet sich trotzdem deutlich.

Löwenanteil setzt auf Bio-Qualität und ein deutlich pflanzlicheres Sortiment. Auf loewenanteil.com waren am 27. Juli 2026 19 Artikel gelistet, Einzelgerichte ab 7,99 Euro, davon ein großer Teil vegan, mit einer angegebenen Haltbarkeit von über einem Jahr und 90 Sekunden in der Mikrowelle. FITTASTE nennt dagegen keine Bio-Zertifizierung, konzentriert sich auf Fleisch und fährt den Proteingehalt pro Portion höher.

Die Trennlinie ist damit sauber: Bio und vegane Vielfalt sprechen für Löwenanteil, Eiweißdichte und Fleischgerichte für FITTASTE. Ein Preisargument hat keine Seite, beide starten bei 7,99 Euro pro Gericht.

Fazit

FITTASTE löst ein Problem, an dem jeder gekühlte Anbieter scheitert: eine vollwertige Portion mit 38 Gramm Eiweiß, die zwei Jahre im Schrank warten darf. Für Reisen, das Büro ohne Küche und den Notvorrat ist das ein echter Vorteil, und die drei Minuten bis zum Essen halten, was sie versprechen.

Die Grenzen sind ebenso klar. Der Katalog ist klein, die Würzung vorsichtig, und der Portionspreis liegt im Alltag bei etwa 8 bis 8,50 Euro statt bei den beworbenen 6,39 Euro. Unsere Empfehlung: mit der 9er Starter Box als Einmalkauf starten und die regelmäßige Lieferung erst danach erwägen.

Offene Fragen zu FITTASTE

Wie lange sind die FITTASTE Gläser haltbar, und muss man sie kühlen?

Ungeöffnet halten die Gläser laut Hersteller 12 bis 24 Monate ohne Kühlung. Maßgeblich ist das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum, kein Verbrauchsdatum: Danach ist der Inhalt nicht automatisch verdorben. Nach dem Öffnen gilt dieselbe Regel wie bei jedem Glas, also zügig verbrauchen und angebrochen in den Kühlschrank.

Eignet sich FITTASTE zum Abnehmen?

Ja, wenn Sie die Kalorien mitzählen. Zwei Gläser am Tag decken rund 1.000 Kalorien und 70 bis 80 Gramm Eiweiß ab und kosten je nach Paket 13 bis 17 Euro; die dritte Mahlzeit planen Sie frei dazu. FITTASTE bietet für diesen Fall eine 12er Abnehmenbox an. Ein automatischer Abnehmeffekt entsteht daraus nicht, die Gesamtbilanz des Tages entscheidet.

Kann man FITTASTE bei EDEKA oder im Supermarkt kaufen?

Zum Stand 27. Juli 2026 nicht. Eine Listung im Lebensmitteleinzelhandel ist nicht belegt, und FITTASTE führt keine Händlerübersicht.

Was passiert mit den leeren Gläsern?

Ein Pfandsystem oder ein Rücksendeprogramm dokumentiert FITTASTE nicht. Die Gläser gehören damit in den Altglascontainer, Deckel getrennt entsorgt. Ausgespült lassen sie sich weiterverwenden, etwa für Meal Prep oder Vorräte.