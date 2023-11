Im Prozess vor dem Landgericht Dessau-Roßlau kommt heraus: Der alleinerziehende Vater Pierre K. rastete wohl aus, weil sein Kind den Streit mitbekam. „Alles soll vor den Augen der neunjährigen Tochter des Angeklagten geschehen sein", sagt ein Gerichtssprecher. „Der Angeklagte fühlte sich offenbar hierdurch auf das Höchste gedemütigt."

Jörg G. ist wegen schwerer Körperverletzung und versuchten Totschlags angeklagt. Zum Zeitpunkt der Tat soll er betrunken gewesen sein und außerdem das Tourette-Syndrom haben. Am Dienstag das Hammer-Urteil: Freispruch für den 54-Jährigen. Zwar hält es das Gericht für erwiesen, dass Pierre K. seinen Nachbarn mit dem Messer angegriffen hat, hält ihn aber für schuldunfähig. Dass Pierre K. nach der Tat einfach in seine Wohnung gegangen sei, als wäre nichts gewesen, zeige deutlich seinen Realitätsverlust, erklärt die Richterin. Zudem leide er an einer posttraumatischen Belastungsstörung durch eine Gewalttat, die er aber nie habe behandeln lassen.