Wie die Autofarbe den Gebrauchtwagenpreis beeinflusst

Deutschlands größter Fahrzeugmarkt mobile.de hat auf der Grundlage von über 1,4 Millionen inserierten Gebrauchtwagen untersucht, welche Autofarben derzeit angesagt sind und welcher Ton sogar einen Einfluss auf den Preis haben kann.

„Schlichte Eleganz scheint weiterhin im Trend zu sein, denn seit jeher dominieren Nichtfarben den Gebrauchtwagenmarkt“, erklärt mobile.de.

Mit rund 356.000 angebotenen Fahrzeugen werden schwarze Autos am meisten inseriert und machen 27,5 Prozent des Gesamtmarktes aus. Mit Abstand dahinter: graue (circa 271.000 Inserate; 21 Prozent Anteil am Gesamtmarkt) und weiße Pkw (circa 251.000 Inserate; 19,4 Prozent Anteil am Gesamtmarkt).

