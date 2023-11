„Grundsätzlich hilft alles, was ablenkt“, sagt der Mediziner. So auch der bekannte „Punkt in der Ferne“, wie Specht ihn nennt. Also ein fixer Punkt am Horizont, der sich nicht schnell verändere oder bewege. Das könne besonders auf das Gleichgewichtsorgan beruhigend wirken und sei effektiver als manche Lebensmittel oder Medikamente.

Wer auf einem Kreuzfahrtschiff jedoch eine Innenkabine und damit kein Fenster hat, hat keinen Horizont – und sollte sich lieber an seinem Bett orientieren, wie verschiedene Kreuzfahrt-Unternehmen raten. So empfiehlt auch Norwegian Cruise Line, sich in die Bettdecke einzuwickeln. „Infolge dieser leichten Fixierung bewegt sich Ihr Körper mit dem Schiff, nicht dagegen und fühlt sich so nicht aus dem Gleichgewicht gebracht“, heißt es auf der Webseite.