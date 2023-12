Ihr leidet unter vielen der genannten Symptome und vermutet, dass ihr einen Vitamin-D-Mangel habt? Wenn ihr auf Nummer Sicher gehen wollt, solltet ihr bei eurem Hausarzt den Vitamin-D-Status im Blut bestimmen lassen. Alternativ könnt ihr euren Status auch mit einem Selbsttest aus der Apotheke überprüfen. In dem Fall gebt ihr wenige Tröpfchen Blut aus der Fingerkuppe auf eine Karte und schickt dies an ein Labor. Das Ergebnis erhaltet ihr nach wenigen Tagen per E-Mail oder Brief. Da der Selbsttest fehleranfälliger ist und ihr möglicherweise ein verfälschtes Ergebnis erhaltet, solltet ihr den Wert sicherheitshalber beim Hausarzt ermitteln lassen.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) ist für Erwachsene ein Vitamin-D-Spiegel von 50 Nanomol pro Liter (nmol/l) Blutserum normal. Zwischen 30 bis unter 50 nmol/l gilt die Versorgung als suboptimal, was sich negativ auf die Knochengesundheit auswirken kann. Unter einem Wert von 30 nmol/l schließlich gilt die Versorgung mit Vitamin D als mangelhaft, sodass das Risiko für Rachitis, Osteomalazie sowie Osteoporose erhöht ist.

Sollte euer Wert in diesem Bereich liegen oder noch niedriger sein, empfehlen Ernährungsmediziner eine Substitution über Nahrungsergänzungsmittel. Bewährt hat sich dabei die Einnahme von 1.000 IE (Internationale Einheiten) Vitamin D pro Tag, das entspricht 25 Mikrogramm. Ihr könnt das Vitamin in Form von Tabletten oder Tropfen einnehmen.

Wichtig: Sprecht immer mit eurem Arzt, bevor ihr Vitamin D-Präparate ergänzt. Hintergrund: Vitamin D reichert sich im Körper an und nicht nur eine Unterversorgung, sondern auch eine Überdosierung mit dem Vitamin kann schwere Nebenwirkungen haben.

