Verschwindet Hallhuber jetzt ganz? So schlimm steht um den Modehändler

Bereits während der Corona-Krise geriet der Damenmode-Händler in eine Schieflage, konnte sich nur über eine Insolvenz retten. Die Umstrukturierung brachte keinen Erfolg, nur zwei Jahre später folgte die nächste Insolvenz.

Lese-Tipp: Hallhuber muss wieder Insolvenz anmelden

Die meisten Beschäftigten von Hallhuber haben das Schlimmste bereits hinter sich: Bis Ende Oktober gab es in allen Filialen einen Räumungsverkauf, danach war Ende. Bereits vorher wurde der Onlineshop abgeschaltet, auch das kein gutes Zeichen. Was noch bleibt, ist der Outlet-Store in München und der bekannte Name. Aber auch der könnte bald ganz verschwinden.

Lese-Tipp: Allen Hallhuber-Filialen droht das

Denn nach Informationen des Fachportals TextilWirtschaft konnte auch nach monatelanger Suche kein Käufer für Hallhuber gefunden werden.