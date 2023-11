Todesbus in Venedig: Hatte der Fahrer Herzprobleme?

Alberto R. galt als erfahrener, gewissenhaften Fahrer. So zitierte das italienische Medium La Repubblica den Chef des Busunternehmens vor einigen Wochen. Der 40-Jährige soll sechs Jahre lang für das Unternehmen gefahren sein. Am Abend des Unglücks wollte Alberto Touristen aus Venedig zurück zu einem nahegelegenen Campingplatz fahren. Doch dazu sollte es nicht kommen. Der Bus kam von der Spur ab und stürzte circa 15 Meter in die Tiefe. Unter den Todesopfern befanden sich auch Deutsche. Weitere Opfer stammten aus der Ukraine, Spanien, Frankreich und Österreich. Was genau zu dem Unglück geführt hat, müssen nun weitere Untersuchungen klären. (amp)

