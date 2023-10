Das Unglück ereignete sich am Dienstag gegen kurz vor 20 Uhr. Der Bus war zu diesem Zeitpunkt mit vielen Touristen an Bord auf dem Weg zu einem Campingplatz. Auf der Überführung der Auffahrt von Mestre nach Marghera zur Autobahn A4 passierte es dann: Der Bus krachte zehn Meter in die Tiefe auf Bahngleise, die neben der Straße verlaufen. Durch den Aufprall fing der Elektrobus Feuer.

Ein Augenzeuge eilte zum Unfallort in Italien, versuchte zu helfen – doch wurde zurückgehalten. Er schilderte im Gespräch dem italienischen Portal La Paresse die schrecklichen Szenen, die sich vor seinem Auge abspielten. „Als ich auf dem Weg zum Bus war, verwandelten sich die Schreie in eine grauenhafte Grabesstille, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ“, sagt er im Interview. Er habe schnellstmöglich helfen wollen, doch wurde von einem Freund und einer Polizistin daran gehindert. Denn: Der Bus brannte, es bestand Explosionsgefahr.

Insgesamt 21 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, etwa 15 wurden schwer verletzt, erlitten unter anderem Verbrennungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (ibü)