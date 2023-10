Italienische Medien berichteten auch von zwei deutschen Jungen, die bei dem Unglück offenbar verletzt wurden. Ihre Eltern sollen tot sein.

RTL-Reporter Udo Gümpel berichtet für die Sendung Punkt 6 live aus Rom. Ihm zufolge waren 39 Menschen im Bus. „Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, hat gesagt, es waren alles junge Menschen“, erzählt Udo Gümpel in der Sendung. Und: Es seien auch vier unter 18-Jährige an Bord gewesen.

Die zuständige Präfektur bestätigt inzwischen außerdem, dass sich unter den Opfern auch ein deutscher Staatsbürger befindet. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ist offenbar noch nicht bekannt. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte dazu lediglich mit: „Unsere Botschaft in Rom ist eingeschaltet und steht in Kontakt mit den italienischen Behörden, um zu klären, inwieweit deutsche Staatsangehörige betroffen sind.“

Nach Angaben der zuständigen Präfektur sind unter den 21 Todesopfern auch mindestens fünf ukrainische Staatsangehörige. Der Fahrer, ein 40 Jahre alter Italiener, sei ebenfalls ums Leben gekommen, sagte Präfekt Michele di Bari am späten Dienstagabend. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun die Ursache des Unfalls. Mehrere italienische Medien spekulierten, dass der Fahrer möglicherweise wegen eines Schwächeanfalls die Kontrolle über den Bus verloren haben könnte.

