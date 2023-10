Busunglück in Venedig: ER soll den Todesbus gefahren haben

„Er war ein erfahrener, gewissenhafter Fahrer. Wir verstehen nicht wirklich, was hätte passieren können“, zitiert das italienische Medium La Repubblica Massimo Fiorese, den Boss des Bus-Unternehmens. Alberto R. fuhr demnach seit rund sechs Jahren für „Martini Bus“. Seine Schicht am Dienstag hat er zudem nach bestätigten RTL-Informationen nur etwa 90 Minuten vor dem Unfall angetreten. Der Fahrer stamme nach übereinstimmenden Informationen von La Repubblica und der Zeitung L’Unione Sarda aus Conegliano in der Provinz Treviso. Sie liegt nicht weit weg von dem Ort, an dem R. mit 20 weiteren Bus-Insassen zwischen zehn und 15 Meter in den Tod stürzte. Unter den bislang identifizierten Todesopfern befinden sich nach RTL-Informationen auch zwei Deutsche. Weitere Opfer stammen aus der Ukraine, Spanien, Frankreich und Österreich.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Und noch stehen die Ermittler vor einem Rätsel. In italienischen Medien und sozialen Netzwerken spekuliert die Öffentlichkeit, dass ein Schwächeanfall von Alberto R. die Ursache der Todes-Katastrophe gewesen sein könnte. Ein Video der Verkehrsüberwachung scheint für diese Theorie zu sprechen.