Busunglück in Italien: „Schreie verwandelten sich in Grabesstille“

In dem Bus saßen zum Unfallzeitpunkt etwa 40 Menschen – der Fahrer sollte sie zu einem Campingplatz bringen. Bei den 21 Todesopfern handelt es sich offenbar um junge Menschen, berichtet RTL-Reporter Udo Gümpel mit Berufung auf den venezianischen Bürgermeister Luigi Brugnaro. Unter den Toten sind auch mindestens zwei Kinder, hieß es. Andere Menschen, die sich im Bus befanden, wurden schwer verletzt. Ein vierjähriges Kind wurde nach italienischen Medienberichten mit kritischem Zustand auf eine Intensivstation verlegt, sie erlitt Polytraumata und Verbrennungen. Insgesamt befinden sich offenbar vier Opfer auf der Intensivstation.

Laut der zuständigen Präfektur ist auch ein deutscher Staatsbürger unter den Opfern – ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ist noch unklar. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte dazu lediglich mit: „Unsere Botschaft in Rom ist eingeschaltet und steht in Kontakt mit den italienischen Behörden, um zu klären, inwieweit deutsche Staatsangehörige betroffen sind.“ Zudem seien laut italienischen Medienberichten auch eine Gruppe ukrainischer Staatsbürger, ein Kroate und ein Franzose unter den Todesopfern.