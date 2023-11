Stromklau! Familie soll fast 1.000 Euro zahlen – kann RTL helfen?

Das Problem: Der Energieversorger Vattenfall will die viel zu hohe Rechnung nicht korrigieren, besteht weiterhin darauf, dass Christian Kretschmer zahlt – obwohl ein Techniker sogar ein fremdes Kabel an Kretschmers Stromzähler gefunden hat. Auch Polizei und Staatsanwaltschaft sind in diesem Fall nicht unbedingt Freund und Helfer: das Verfahren wird eingestellt. Angeblich sei der Beschuldigte nicht ausfindig zu machen. Da sich die Familie nach eineinhalb Jahren Kampf nicht mehr anders zu helfen weiß, wendet sie sich an RTL.

Wir konfrontieren den Stromanbieter und fragen bei einer Anwältin nach, welche Rechte Christian Kretschmer in dieser verzwickten Lage hat. Außerdem finden wir bei unserer Recherche heraus, dass der vermeintliche Stromdieb eigentlich gar nicht so schwer zu finden ist, wie die Polizei angibt. Die ganze unglaubliche Geschichte und ob wir der Familie am Ende helfen können, erfahren Sie im Video. (vho)