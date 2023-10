Sind ihre Fenster noch ganz dicht? So machen Sie den Test!

Doch woher weiß ich, ob meine Fenster dicht sind? Dafür gibt es einen einfachen Trick:

Wie die Verbraucherzentrale NRW erklärt, müsse man nur ein Blatt Papier zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel klemmen. Nun das Fenster schließen und versuchen, das Blatt herauszuziehen. Ist das nicht möglich, ist Ihr Fenster an der Stelle dicht, so heißt es. Man sollte den Test aber an mehreren Stellen wiederholen. Gleiches gilt für Türen.

