Ein Paradies für Schimmelpilze: Bildet sich am Fenster Kondenswasser, beträgt die Luftfeuchtigkeit in dem Mikroklima dort schon 100 Prozent.

Einen Hinweis, wann das Lüften mal wieder fällig ist, gibt das Hygrometer, ein Messgerät für Luftfeuchtigkeit. Zeigt es einen Wert von mehr als 60 Prozent Luftfeuchte an, sollte man die Fenster öffnen. So lautet zumindest der generelle Rat. Hans Weinreuter von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz betont aber, dass die Obergrenze an kalten Tagen in schlecht gedämmten Altbauten schon bei 40 Prozent relativer Luftfeuchte liegt, während gut gedämmte Neubauten locker mit 55 Prozent klarkommen.

Bildet sich am Fenster oder an der Wand Kondenswasser, beträgt die Luftfeuchtigkeit dort schon 100 Prozent. Das Problem: Schimmelpilze wachsen bereits bei einer relativen Luftfeuchte von 70 bis 80 Prozent. Bei diesem Wert fühle sich die Oberfläche weder feucht an noch könne man Kondenswasser sehen. Daher gilt: schön regelmäßig lüften! (dpa/vdü)