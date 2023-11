Shampoo statt Smartphone im Paket von Amazon: Verbraucherzentrale warnt vor Lieferbetrug

„Verbraucherinnen und Verbraucher beschweren sich über Falschlieferungen nach der Bestellung von teuren Elektronikprodukten auf der Amazon-Plattform“, warnt die Verbraucherzentrale.

So haben Amazon-Kunden anstelle eines Smartphones oder Tablets ein Katzenshampoo, ein Gurkenglas oder Buntstifte erhalten. Teilweise wurde sogar mehrfach die falsche Ware geliefert, erklären die Verbraucherschützer.

Aktuelle Fälle schildert die IT-Plattform heise.de: So habe Martina K. am 11. Oktober 2023 über Amazon ein Smartphone vom Typ Samsung Galaxy S23 für 750 Euro bestellt. Bereits zwei Tage später war das Paket da. Aber statt des teuren Smartphones war eine billige Powerbank in dem Paket.

Auch Matthias H. wurde Opfer eines Lieferbetrugs: Satt eines teuren Surfaces von Microsoft im Wert von fast 1.700 Euro waren nur drei Bücher in dem Amazon-Paket.

In beiden Fällen verweigerte Amazon die Erstattung des Kaufpreises oder die erneute Lieferung der Ware. Ähnliche Fälle sind auch der Verbraucherzentrale bekannt: „Beanstanden Sie die Falschlieferung, so verlangt Amazon in der Regel, dass Sie die ‘richtige’ bestellte Ware zurückschicken.“ Das Problem: Da die bestellte Ware aber nie angekommen ist, können die Amazon-Kunden die Ware auch nicht zurückschicken.