Black Friday-Ratgeber "Amazon": Was sind Blitzangebote, WOW-Angebote und Warehouse Deals?

Blitzangebote sind zeitlich begrenzte, stark reduzierte Angebote auf Amazon. Sie starten zu einem bestimmten Zeitpunkt und sind in der Regel für vier bis sechs Stunden verfügbar - oder solange der Vorrat reicht. Die Produkte, die in den Blitzangeboten enthalten sind, variieren stark, von Elektronik und Haushaltswaren bis hin zu Mode und Spielzeug. Es ist wichtig zu beachten, dass Blitzangebote nur in begrenzter Menge verfügbar sind, daher ist Schnelligkeit gefragt, um ein gutes Angebot zu ergattern.

