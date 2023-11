Schützt euch vor falschen Black Friday Deals und Fake Shops

Wie findet man am besten gute Angebote online und offline?

Ron Perduss: Der Black Friday gilt ja allgemein als der Schnäppchentag überhaupt. Wobei die meisten Shops – ob Online oder stationär – aus diesem einen Tag eine ganze Woche gemacht haben. Überall locken Rabatte, teilweise soll es 30, 40 oder 50% Nachlass auf den Verkaufspreis geben. Ich kann hier aber nur sagen: Vorsicht! Ja, es gibt Angebote. Das zeigt auch die Statistik. Aber nicht jedes Schnäppchen ist auch ein echtes Schnäppchen. Ich empfehle immer, einen kurzen Preischeck über eine der bekannten Preissuchmaschinen durchzuführen. Also wie viel kostet das gewünschte Produkt vielleicht in einem anderen Store? Die meisten Preissuchmaschinen verfügen auch über eine Preiskurve zu jedem Produkt. Hier können Sie sehr genau sehen, wie teuer der Artikel in den letzten 12 Monaten war. An jedem einzelnen Tag! So enttarnen Sie Fake-Schnäppchen. Und mit dieser Recherche macht es auch Sinn, stationär einzukaufen. Stehen Sie im Laden vor dem Wunschartikel hilft ein kleiner Online-Check, ob dieser Preis wirklich ein super Angebot ist!

Ab wann kann man von einem guten Schnäppchen sprechen?

In den Preissuchmaschinen erkennen Sie sehr schnell um welchen Marktpreis sich ein Artikel regulär bewegt. So kostet die Heißluftfriteusse aktuell vielleicht 120 Euro – in der Preiskurve sehen Sie aber schnell, dass der Preis im Regelfall übers Jahr um 100 Euro schwankt. Mal kostet das Gerät 90, mal 100, mal eben 120 Euro. Ein gutes Schnäppchen haben Sie gemacht, wenn Sie mindestens 10% sparen vom üblichen Marktpreis!