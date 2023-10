Sie ziehen mit nackten Gummipuppen und Penis-Nasen durch Sevilla, bewaffnet mit jeder Menge Alkohol und lauter Musik: Junggesellen. Gerade die Altstadt ist mit ihren Bars und Kneipen bei Party-Gästen beliebt. Doch stören die Touristen mit ihrem lauten, obszönen Verhalten die Anwohner massiv, wie Sevillas Bürgermeister José Luis Sanz gegenüber der spanischen Zeitung Diario de Sevilla erklärt. Damit soll nun Schluss sein.

„Ich werde die Gemeindeverordnung ändern, um den Junggesellentourismus zu regeln“, so Sanz. „Das wird eines der ersten Dinge sein, die ich tun werde, denn diese Art von Tourismus ist für Sevilla nicht von Interesse.“ Sanz will die neuen Verbote noch in diesem Jahr durchsetzen.