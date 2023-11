Die Rundfunkgebühren von ARD, ZDF und Deutschlandradio lassen sich in unterschiedlichen Zahlungsrhythmen begleichen. Je nach gewählter Zahlung können sich die Abbuchungs- und Zahlungstermine unterscheiden.

Gesetzliche Zahlungsweise: Vierteljährliche Zahlung

Die gesetzliche Zahlungsweise für den Rundfunkbeitrag beläuft sich auf eine Abbuchung alle drei Monate. Der Beitrag von insgesamt 55,08 Euro (3 x 18,36 Euro) wird in der Mitte von drei Monaten von eurem Konto abgebucht. Der Termin ist dabei abhängig vom Monat eurer Anmeldung beim Beitragsservice. Habt ihr euch beispielsweise zum 1. April eines Jahres angemeldet, gilt der Beitrag für die Monate April, Mai und Juni und wird genau in der Mitte, das heißt zum 15. Mai abgebucht. Solltet ihr den Betrag nicht per Lastschrift bezahlen, sondern selbst überweisen, gilt als Zahlungsziel ebenfalls der 15. Mai.

Vierteljährliche Zahlung

Der Rundfunkbeitrag kann auch vierteljährlich, das heißt alle drei Monate zum Anfang des jeweiligen Monats überwiesen oder abgebucht werden. Dabei zahlt man für die drei folgenden Monate im Voraus, das wären z.B. von Januar bis März zum 1.1.23, April bis Juni zum 1.4.23, Juli bis September zum 1.7.23 und Oktober bis Dezember zum 1.10.23.

Halbjährliche Zahlung

Die Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk lassen sich auch auf nur zwei Zahlungstermine aufteilen. Dabei werden jedes halbe Jahr 110,16 Euro von eurem Konto abgebucht, immer zum ersten eines Halbjahres, für das Kalenderjahr 2023 wären das der 1. Januar und der 1. Juli 2023.

Jährliche Zahlung

Wer den gesamten Rundfunkbeitrag für ein Jahr in einem Schlag bezahlen will, auf den kommen 220,32 Euro zu. Diese werden zum 1. eines jeden Jahres abgebucht bzw. überwiesen.

