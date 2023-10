Politik einig: Hamas-Unterstützer sollen ausgewiesen werden

Trotz Verbots anti-israelischer Kundgebungen am Samstag hat es in nahezu jeder großen deutschen Stadt Proteste gegeben. So seien in Frankfurt etwa 1.000 Menschen in die Stadt gekommen, um an pro-palästinensischen Versammlungen teilzunehmen, teilte die Polizei am späten Abend mit. Die Menschen seien durch die Innenstadt gezogen und hätten sich auf verschiedenen Plätzen gesammelt. Sie riefen den Angaben zufolge „Deutschland finanziert, Israel bombardiert“ und „Freiheit für Palästina“. Die Polizei erteilte Platzverweise, es gab auch Festnahmen.

Zugleich gab es auch in vielen Städten pro-israelische Kundgebungen - gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel. Zu einer Kundgebung auf dem Frankfurter Paulsplatz mit rund 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatte unter anderem die Deutsch-Israelische Gesellschaft aufgerufen. Sie verlief der Polizei zufolge ohne Zwischenfälle.

