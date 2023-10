Vor allem in Berlin-Neukölln muss die Polizei täglich gegen Menschenansammlungen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt vorgehen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin versammelten sich am Freitag etwa 100 bis 150 Menschen auf der Sonnenallee. Einige von ihnen hatten nach Beobachtungen eines dpa-Reporters Palästinenser-Fahnen oder -Symbole dabei. Die Stimmung war aufgeheizt. Es sei Pyrotechnik gezündet worden, und es habe einen Flaschenwurf gegeben, sagte die Sprecherin. Die Polizei nimmt drei Personen fest.

Lesen Sie auch: Außenministerin Baerbock über Pro-Hamas-Kundgebungen – „Da wird jedem schlecht, gerade wenn man das in Deutschland, mitten in Berlin, sieht"

In der Nacht auf Samstag zündeten Vermummte in der High-Deck-Siedlung in der Sonnenallee Autoreifen an. Die Reifen brannten in der Nähe zu der Stelle, an der vor ein paar Tagen Einsatzbusse der Polizei mit 2,5 Kilo schweren Pflastersteinen von einer Brücke aus beworfen und ein Polizist dabei verletzt wurde.