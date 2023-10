In einem Gespräch hat die deutsche Außenministerin ihrem Amtskollegen Eli Cohen die volle Unterstützung zugesagt. Ein Gespräch, das sie so erstmals in ihrem Leben geführt hat.

„Dieses Telefonat hat mir nochmal verdeutlicht - das war ein Telefonat, das habe ich so noch nie geführt - was für ein Schock, was für eine Situation das gerade für die Menschen in Israel ist“, sagt Baerbock am Montag.

Dabei habe sie Israels Außenminister in einer Ausnahmesituation erlebt: „Die Trauer, den Schock hat man im wahrsten Sinne des Wortes in der Stimme gehört.“

Auf Kritik, Europa würde Israel zu wenig unterstützten, entgegnet die Außenministerin damit, dass es keine Konkurrenz gebe. Die USA und Europa würden sich bei den Hilfen ergänzen. (dbl/dpa)