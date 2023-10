Am Samstag waren Mitglieder der palästinensischen Terror-Organisation Hamas in Israel eingedrungen und hatten ein Massaker angerichtet. Mehr als 1.200 Menschen wurden dabei getötet und mindestens 3.391 weitere verletzt. Weitere rund 150 Menschen wurden offiziellen Angaben zufolge zudem in den Gazastreifen verschleppt.

Die furchtbaren Bilder aus Israel sind schwer zu ertragen!

