„Mir geht es schon so, dass ich bei Videos Stopp drücken muss, weil ich es nicht ertragen kann, was man da sehen muss, wenn man sich einmal hineinversetzt. Die eigene Tochter, der eigene Sohn sagt abends ‚Tschüss, ich gehe jetzt auf das Festival.‘ Und dann am nächsten Morgen sieht man diese Bilder, hört von den Nachrichten, weiß nicht, wo das eigene Kind ist. Sowas Unvorstellbares haben wir alle zum Glück noch nie erleben müssen", so Baerbock am Abend im Brigitte Live-Talk in Berlin.

Lese-Tipp: Shani Louks Mutter im exklusiven RTL-Interview: Gebt mir meine „kleine Fee“ zurück!

Die Außenministerin will am Freitag in Israel ein Zeichen der Solidarität setzen, vor Ort auch mit Deutschen sprechen. Mit internationaler Krisendiplomatie will Baerbock eine Ausweitung des Konflikts auf die Region verhindern. Dabei setzt die Grünen-Politikerin auf Partner- und Nachbarstaaten des angegriffenen Landes. „Der Terror der Hamas birgt die Gefahr, eine ganze Region zu destabilisieren“, warnte Baerbock am Freitag vor ihrer Abreise zu einem Solidaritätsbesuch in Israel, „Es gilt jetzt zu verhindern, dass weitere Akteure in der Region Öl ins Feuer gießen“, mahnte Baerbock.

Lese-Tipp: Geisel der Hamas-Terroristen zu sein, sei schlimmer als der Tod: Als Thomas erfährt, dass seine Tochter (8) tot ist, sagt er nur „Ja“