Pleite-Beben im Einzelhandel: Was wird jetzt aus Galeria Karstadt Kaufhof?

Der Handelsverband Deutschland (HDE) beobachtet die Entwicklungen rund um die Signa-Insolvenz und mögliche Auswirkungen auf Galeria mit Sorge.

„Kauf- und Warenhäuser sind vielerorts zentrale Anlaufpunkte in den Innenstädten. Viele Kundinnen und Kunden kommen ihretwegen in die Stadtzentren. Davon profitieren in der Folge auch die benachbarten Geschäfte und Unternehmen anderer Branchen“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Die Realität sieht aber schon jetzt in vielen Innenstädten anders aus. Die Bedeutung von Warenhäusern ist deutlich zurückgegangen. Laut der Handelsberatung BBE hatten Warenhäuser in Deutschland in den 70er Jahren einen Marktanteil von 13,5 Prozent am Handelsvolumen. Inzwischen ist dieser auf 1,5 Prozent gesunken.

Entsprechend kann sich auch der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein nicht vorstellen, dass ein Investor Interesse haben könnte, Galeria Karstadt Kaufhof zu übernehmen. „Die Aussichten sind düster. Unter betriebswirtschaftlichen Aspekten macht das keinen Sinn“, sagt Heinemann.