Doch wie kam Kshamenk überhaupt in sein „Gefängnis“? Am 17. November 1992 fanden Fischer aus San Clementevier in Argentinien gestrandete Orcas. Sie informierten das Team von Mundo Marino, das jedoch, als es kam, nur noch ein gestrandetes Orca-Kalb fand – Kshamenk. Er habe sich, so der Park in einer Pressemitteilung, „in einem kritischen Zustand“ befunden. Deshalb habe man ihn „retten müssen“. Nach seiner Genesung sei eine Freilassung in die Wildnis nicht mehr möglich gewesen.

Weiter heißt es bezogen auf die aktuellen Videos, Kshamenk sei „in perfekter Verfassung.“ Er werde monatlich untersucht und sei gesundheitlich fit. Auch bei der jährlichen Untersuchung habe der Orca „hervorragende Ergebnisse“ gehabt. Dass sich das Tier kaum bewege, liege laut dem Park an seinem Alter.

Zu den Haltungsbedingungen, unter denen Kshamenk sein Dasein fristet, der Größe des Beckens oder, dass er seit Jahren keine Artgenossen hat, wird nichts gesagt. Der Park schreibt lediglich, dass eine Auswilderung weiterhin unmöglich sei und der Park „die besten Bedingungen für sein Wohlergehen garantiere“.