Nächste Modekette insolvent: Sechs ehemalige Galeria-Filialen vor dem Aus?

Mit dem Insolvenzantrag ist fraglich, ob die einstigen Galeria-Häuser ihre Tore wieder öffnen oder das werden, was Kommunalpolitiker, Einzelhändler und Anwohner fürchten: riesige leerstehende Häuser im Herzen der Stadt. Im Leverkusener Kaufhaus-Gebäude hing am Freitag noch ein Plakat am Fenster, das eine Neueröffnung im Herbst 2023 bewirbt - dieser Plan könnte nun überholt sein.

Der Geschäftsbetrieb in den Aachener-Filialen soll laut Firmenangaben so reibungslos wie möglich fortgeführt werden. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter seien über das Insolvenzgeld bis Januar 2024 gesichert. Für die ehemaligen Galeria-Filialen werde eine gegebenenfalls zeitnahe Eröffnung geprüft. Die Geschäftsführung wolle die Chance wahren, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der TEH Textilhandel wiederherstellen zu können. Der vorläufige Insolvenzverwalter zeigte sich zuversichtlich und sagte, er sehe Möglichkeiten der Sanierung. (dpa/aze)