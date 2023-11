Medizin-Sensation! US-Ärzten gelingt die erste Augen-Transplantation

Das gespendete Gesicht und das Auge stammten von ein und demselben Spender. Das Auge wurde nie aus der Augenhöhle des Spenders entfernt und das umliegende Gewebe sowie der Sehnerv blieben intakt. Fünf Monate nach der Operation wird die Netzhaut, der Teil des Augenhintergrunds, der das Licht in elektrische Signale umwandelt, die das Gehirn in Bilder umwandelt, gut durchblutet – ein wichtiges Zeichen für Vitalität.

„Obwohl er damit nicht sehen kann, haben wir eine Grenze überschritten, die viele nicht für möglich gehalten hätten“, sagte Dr. Eduardo Rodriguez, Leiter des Gesichtstransplantationsprogramms an der NYU Langone in New York City, der die Operation leitete, ABC News. „So etwas wurde noch nie versucht. Es gibt nicht einmal wissenschaftliche Veröffentlichungen in der Literatur, die zeigen, was das Ergebnis einer solchen Transplantation sein könnte.“

Die Ärzte sagen, dass James’ Operation den Wissenschaftlern einen noch nie dagewesenen Einblick in den Heilungsprozess des menschlichen Auges gibt. „Wir behaupten nicht, dass wir das Sehvermögen wiederherstellen können“, sagte Dr. Rodriguez ABC News. „Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass wir einen Schritt weiter sind.“

Während der Operation injizierten die Ärzte adulte Stammzellen aus dem Knochenmark des Spenders in den Sehnerv, um dessen Regeneration zu fördern.

