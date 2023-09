Die Ermittler teilen in einer Pressemitteilung am Nachmittag außerdem mit: Der festgenommene Mann soll ein „freundschaftlich Bekannter des Opfers“ gewesen sein. Nach dem spurlosen Verschwinden von Marie Sophie am Mittwoch sei er bereits befragt worden. Seine Aussagen führten die Polizei auf seine eigene Spur. Beamte durchsuchten inzwischen eine Wohnung, stellten persönliche Gegenstände des 20-Jährigen sicher. Und: Marie Sophies Mobiltelefon! Auch weitere Beweismittel belasteten den Verdächtigen immer weiter, wie die Polizei weiter mitteilt.

Der Mann ist weiter in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft werde Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls stellen, heißt es weiter. Noch am Freitag soll ein Haftrichter den Verdächtigen prüfen – und ihn dann vorerst hinter Gitter bringen.

Bad Emstal (Hessen) steht weiter schwer unter dem Schock der vergangenen 48 Stunden. Das Erlebte zu verarbeiten, wird einige Zeit beanspruchen. (jak)