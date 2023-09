Hat ER Marie Sophie (†14) getötet?

Die 14-Jährige wird am Mittwoch als vermisst gemeldet. Einen Tag später, am frühen Donnerstagabend, wird die Leiche des Mädchens am Rand eines Feldes in Bad Emstal (Hessen) gefunden. Kurz darauf nimmt die Polizei einen 20-jährigen Tatverdächtigen fest! Das teilen die Staatsanwaltschaft Hessen und das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitagvormittag mit. Doch für die Ermittler sind noch viele Fragen offen.