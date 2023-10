In jedem Fall leistet Faucette mit seiner Einwilligung in die Transplantation einen wichtigen Beitrag in der Forschung von Xenotransplantation – die irgendwann viele Menschen retten könnten. Denn ein Durchbruch im Bereich der tierischen Herzimplantate könnte auch das Problem des Organspendermangels lösen.

„Der Spender-Mangel in Deutschland ist hochdramatisch. Es gibt viele junge Patienten, die man retten könnte, die aber sterben, weil es keine Organe gibt. Deshalb wäre es toll, wenn man einen Ersatz hätte. Und davon, ein komplettes Herz künstlich zu erschaffen, sind wir noch extrem weit entfernt“, so Dr. Specht. Die modifizierten Schweineherzen hingegen, die bei der Xenotransplantation zum Einsatz kommen, könnten reihenweise hergestellt und verpflanzt werden.

In Deutschland ist eine solche Xenotransplantation übrigens auch möglich und sogar in den kommenden Jahren in München bereits geplant. Um den Prozess überhaupt anzustoßen, bedarf es allerdings einer Menge Expertise und Logistik, die aktuell nur wenige Krankenhäuser weltweit haben.