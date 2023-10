Prof. Dr. Ulrich Wolters, Gefäßchirurg am Zentrum für Gefäßerkrankungen in Köln, erklärt, wie Sie ein Lipödem erkennen.

Die Frage ist nur: Wann habe ich einfach nur „kräftigere“ Arme oder Beine – und wann steckt wirklich eine Erkrankung dahinter?

Das zu erkennen sei ein „schwieriges Problem“, da es noch viel Unwissenheit auf dem Gebiet Lipödem gebe, wie der Mediziner erklärt. „Viele Patienten sehen als Erstes eine Vermehrung des unteren Fettgewebes und versuchen dann alles, um dagegen zu steuern.“

Sie versuchen, das Problem mit Diäten und viel Sport in den Griff zu kriegen. Das führe laut dem Experten allerdings dazu, dass die Patientinnen irgendwann frustriert sind, „weil das Lipödem der Definition nach ja unabhängig von solchen Maßnahmen ist.“

Heißt: Man kann so viel Gemüse essen und sich im Fitnessstudio verausgaben, wie man will – beim Lipödem bringt das leider herzlich wenig. Besonders frustrierend sei es, wenn Betroffene dann auch noch vermeintlich „gute Tipps“ bekommen, wie zum Beispiel „Nimm endlich mal ab!“ oder „Mach viel Sport!“, so Wolters.