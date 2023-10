Eigentlich sollte es bei diesen Dreharbeiten um das Schicksal von Jacquline H. gehen. Bereits im vergangenen Jahr hat RTL darüber berichtet, wie sehr die 54-Jährige durch ihren Stalker Hans-Jürgen H. leidet. „Man fühlt sich immer beobachtet“, erzählt sie. Der 77-Jährige hinterlässt immer wieder seltsame Nachrichten und Geschenke. Im Interview erzählt sie, wie der Rentner Blumen auf das Grab ihres verstorbenen Mannes gelegt hat. Und jetzt noch das!

Hans-Jürgen H. erscheint am Donnerstag (26. Oktober) zu spät am Landgericht Chemnitz. Als der Angeklagte eintrifft, will ihn RTL-Reporter Frank Vacik mit den Vorwürfen konfrontieren. „Ich hatte das Gefühl, der Anwalt geht sofort auf den Kamermann los“, erinnert sich der Reporter. So sieht man in den Aufnahmen, wie der Anwalt versucht, die Dreharbeiten zu blockieren.