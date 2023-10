In Berlin geht jetzt die Post ab: Doch am heutigen Weltposttag feiern sich die Briefträger nicht, sondern sie demonstrieren! Bis zu 20.000 Briefzusteller werden am Montag (9. Oktober) in Berlin vor dem Brandenburger Tor erwartet. Denn die Post strebt eine neue Reform an. Die Angestellten der Deutschen Post fordern, dass sich ihre Arbeitsbedingungen dadurch nicht verschlechtern und die Arbeitsplätze sicher bleiben. Durch den Post-Streik könnten in Deutschland heute einige Briefkästen leer bleiben.

