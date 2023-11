Hat man – zum Teil sehr starke – Schmerzen, nimmt man eine Schmerztablette – so weit, so logisch. In Deutschland gibt es mittlerweile 27 Millionen Schmerz-Kranke, die aufgrund unterschiedlicher Leiden Hilfe in Form von Tabletten benötigen. Menschen, deren Alltag aufgrund von chronischen Schmerzen stark eingeschränkt ist. Menschen, die sogar besonders starke Medikamente, sprich Opiate, einnehmen müssen, um Linderung zu erfahren.

Wie gefährlich ist die Einnahme von Schmerzmitteln wirklich? Wissen wir, was wir da regelmäßig einwerfen?

Allgemeinmediziner und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht erklärt im RTL-Interview: „Jeder Mensch hat ein unterschiedliches Schmerzempfinden. Und jeder Mensch sollte sich vor der Einnahme fragen, ob diese Tablette jetzt wirklich sein muss. Denn egal, was für ein Schmerzmittel man einnimmt: Keines sollte dauerhaft eingenommen werden!“

Heißt: Sie sind nicht für die Daueranwendung geeignet, sollten so kurz wie möglich und so hoch- beziehungsweise niedrig dosiert wie möglich eingenommen werden.

„Wer ein, zwei Wochen täglich bei akuten Schmerzzuständen eine Tablette einwirft, der bewegt sich schon im fragwürdigen Bereich. Alles, was darüber hinaus geht, würde ich infrage stellen“, sagt Dr. Specht deutlich.

