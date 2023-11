Doch auch Otto Normalverbraucher greifen immer mal wieder zu Mittelchen, um Schmerzen zu betäuben. Dafür in Deutschland am beliebtesten: der Wirkstoff Ibuprofen. Doch welche Auswirkungen hat das vermeintlich harmlose Schmerzmittel auf unseren Körper, wenn wir es über einen längeren Zeitraum einnehmen? Auch das will Sophia Thomalla in einem Selbstexperiment herausfinden.

Der Umgang mit Schmerzen – für Sophia Thomalla aus persönlicher Erfahrung ein Herzensthema. Wie viel Lebensqualität durch ständiges Schmerzleiden verloren geht, erfährt sie durch die Schicksale zweier Frauen. Mit Sophias Hilfe sagen sie der Tablettensucht den Kampf an. (jbü/vho)

Die Doku „Schmerz lass nach – Das Schmerzexperiment mit Sophia Thomalla“ könnt ihr ab dem 15.11.2023 auf RTL+ streamen.